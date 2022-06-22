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Kripto para piyasası makroekonomik unsurların ortaya çıkardığı resesyon riski altında yerinde sayarken, uzun vadede Bitcoin’in (BTC) tekrar ivme kazanacağına dair inanç kök salmış görünüyor.

Borsalardaki Bitcoin ve Tether Arzı!

Santiment’in yakın tarihli bir raporuna göre, Bitcoin arzı düşüyor. BTC arz oranı, en son 2018’de görülen düşük seviyelerde. İlginç bir şekilde, ayı piyasasının baskı yaptığı ve birçok analist ve yatırımcının yakında uzun bir kripto kışı beklediği bir zamanda arz seviyeleri düşüyor. Bu dinamiğe hangi faktörlerin yol açtığı hala net değil. Öte yandan, bir stablecoin olan Tether’in (USDT) arz seviyeleri ise borsalarda artıyor. Tether için bu şaşırtıcı olmayabilir çünkü şirketin çok sayıda stablecoin bastığı biliniyor. Arz seviyelerindeki artış, Fed’in faiz oranlarını artırma kararının yarattığı bir etki olabilir. Bu veri, aynı zamanda alım gücüne işaret ediyor.

Bazı uzmanlara göre BTC arz seviyelerindeki düşüş biraz endişe verici olabilir, ancak Santiment bunun olumlu bir işaret olduğunu düşünüyor. Öncelikle, bu durum, gelecekte kontrollü bir satışa işaret ediyor. Bu, aynı zamanda temel olarak, BTC yatırımcıları arasında büyüyen bir HODL kültürünü gösterir. Son ayı piyasalarında sert düzeltmeler ve kaldıraç savaşlarını ortaya çıkaran büyük satışlar görüldü. Bu sefer durum böyle değil. Yatırımcılar, BTC’lerini tutmaya kararlı görünüyorlar. Nitekim, birçok ekonomist kripto kışının bir süre daha süreceğini ve Bitcoin de dahil olmak üzere kripto fiyatlarının özellikle yaklaşan küresel resesyon nedeniyle baskı altında olacağını öngörüyor. Bu yüzden, dipten satın alım devam ediyor. Her zaman bir ayı piyasasını takip eden bir boğa piyasası olduğundan, insanlar BTC’lerini satmak istemiyor. Ayrıca ayı piyasasından sonra bile satış yapmaya istekli olmayabilirler.

Belirleyici Unsur: Makroekonomik Şartlar

Çok az insan ayı piyasası döngüsünde tam olarak dip fiyatı tahmin etmeyi başardı. Geçen hafta sonu 18.000 doların altına düştükten sonra BTC fiyatı toparlandı ve şu anda 20.000 doların üzerinde. Popüler piyasa analisti Rek Capital’ göre, birçok BTC göstergesi, bu ayı piyasasında mutlak bir dibe yakın olduğumuzu gösteriyor.

Ancak uzmanalra göre, Bitcoin, makroekonomik şartlar nedeniyle daha da düşebilir. Fed’in daha fazla faiz artırımı ilan etmesi muhtemel. ABD’nin resesyona girme ihtimali ise yüksek. Bütün bu faktörler, kripto para piyasasında depreme neden oluyor.