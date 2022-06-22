X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Bitcoin’e Dair İlk Olumlu Veriler Gelmeye Başladı! İşte Kritik Santiment Raporu

Kripto para piyasası makroekonomik unsurların ortaya çıkardığı resesyon riski altında yerinde sayarken, uzun vadede Bitcoin'in (BTC) tekrar ivme kazanacağına dair inanç kök salmış görünüyor. 
11:50
22 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası makroekonomik unsurların ortaya çıkardığı resesyon riski altında yerinde sayarken, uzun vadede Bitcoin’in (BTC) tekrar ivme kazanacağına dair inanç kök salmış görünüyor.

Borsalardaki Bitcoin ve Tether Arzı!

Santiment’in yakın tarihli bir raporuna göre, Bitcoin arzı düşüyor. BTC arz oranı, en son 2018’de görülen düşük seviyelerde. İlginç bir şekilde, ayı piyasasının baskı yaptığı ve birçok analist ve yatırımcının yakında uzun bir kripto kışı beklediği bir zamanda arz seviyeleri düşüyor. Bu dinamiğe hangi faktörlerin yol açtığı hala net değil. Öte yandan, bir stablecoin olan Tether’in (USDT) arz seviyeleri ise borsalarda artıyor. Tether için bu şaşırtıcı olmayabilir çünkü şirketin çok sayıda stablecoin bastığı biliniyor. Arz seviyelerindeki artış, Fed’in faiz oranlarını artırma kararının yarattığı bir etki olabilir. Bu veri, aynı zamanda alım gücüne işaret ediyor.

Bazı uzmanlara göre  BTC arz seviyelerindeki düşüş biraz endişe verici olabilir, ancak Santiment bunun olumlu bir işaret olduğunu düşünüyor. Öncelikle, bu durum, gelecekte kontrollü bir satışa işaret ediyor. Bu, aynı zamanda temel olarak, BTC yatırımcıları arasında büyüyen bir HODL kültürünü gösterir. Son ayı piyasalarında sert düzeltmeler ve kaldıraç savaşlarını ortaya çıkaran büyük satışlar görüldü. Bu sefer durum böyle değil. Yatırımcılar, BTC’lerini tutmaya kararlı görünüyorlar. Nitekim, birçok ekonomist kripto kışının bir süre daha süreceğini ve Bitcoin de dahil olmak üzere kripto fiyatlarının özellikle yaklaşan küresel resesyon nedeniyle baskı altında olacağını öngörüyor. Bu yüzden, dipten satın alım devam ediyor. Her zaman bir ayı piyasasını takip eden bir boğa piyasası olduğundan, insanlar  BTC’lerini satmak istemiyor. Ayrıca ayı piyasasından sonra bile satış yapmaya istekli olmayabilirler.

 Belirleyici Unsur: Makroekonomik Şartlar

Çok az insan ayı piyasası döngüsünde tam olarak dip fiyatı tahmin etmeyi başardı. Geçen hafta sonu 18.000 doların altına düştükten sonra BTC fiyatı toparlandı ve şu anda 20.000 doların üzerinde. Popüler piyasa analisti Rek Capital’ göre, birçok BTC göstergesi, bu ayı piyasasında mutlak bir dibe yakın olduğumuzu gösteriyor.

Ancak uzmanalra göre, Bitcoin, makroekonomik şartlar nedeniyle daha da düşebilir. Fed’in daha fazla faiz artırımı ilan etmesi muhtemel. ABD’nin resesyona girme ihtimali ise yüksek. Bütün bu faktörler, kripto para piyasasında depreme neden oluyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Popüler Analist Uyardı: Bitcoin’de 200 Haftalık Hareketli Ortalama
Popüler Analist Uyardı: Bitcoin’de 200 Haftalık Hareketli Ortalama
CNBC’ye Konuşan Ekonomistten Çarpıcı Teori: Bitcoin İçin Bu Seviye Geliyor!
CNBC’ye Konuşan Ekonomistten Çarpıcı Teori: Bitcoin İçin Bu Seviye Geliyor!
5 Cüzdanın Kripto Varlığı Dudak Uçuklatıyor: 16 Milyar Dolar!
5 Cüzdanın Kripto Varlığı Dudak Uçuklatıyor: 16 Milyar Dolar!
Bitcoin Madenciliği Şirketi Borç Ödemesi için 3.000 BTC Sattı
Bitcoin Madenciliği Şirketi Borç Ödemesi için 3.000 BTC Sattı
Kripto Paraların Bugünü 1907 Yılı Amerika’sına Benziyor!
Kripto Paraların Bugünü 1907 Yılı Amerika’sına Benziyor!
Bitcoin ve Sandbox Teknik Analiz: Bu Seviyelere Dikkat!
Bitcoin ve Sandbox Teknik Analiz: Bu Seviyelere Dikkat!
SON DAKİKA: İki Dev Şirket Bitcoin ile Bankacılık Hizmetleri Sunmak için El Ele Verdi!
SON DAKİKA: İki Dev Şirket Bitcoin ile Bankacılık Hizmetleri Sunmak için El Ele Verdi!
Ethereum Kurucusu, PlanB’nin Bitcoin Grafiğini Neden Eleştirdi?
Ethereum Kurucusu, PlanB’nin Bitcoin Grafiğini Neden Eleştirdi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Opensea’den Yeni NFT Pazarı
Geçmişimizden Gelen Limewire Kripto ve NFT Alanına Giriş Yapıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
NFT Piyasası İçin 2028 Hedefi! Erken Dönemin Avantajları!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022