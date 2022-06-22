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Tether’den Son Dakika İngiliz Sterlini Hamlesi: GBPT Geliyor!

68 milyar ABD dolarını aşan piyasa değeri ile en büyük stablecoin USDT'ye güç veren Tether, İngiliz sterlinine endeksli stablecoin GBPT'yi piyasaya süreceğini duyurdu.
10:52
22 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

68 milyar dolardan fazla piyasa değeri ile en büyük stablecoin USDT’ye güç veren Tether, İngiliz sterlinine 1:1 oranında endeksli GBPT‘yi piyasaya süreceğini duyurdu.

Tether’in 5’nci Stablecoin’i

En büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether, Temmuz ayının başında İngiliz sterlinine 1:1 oranında endeksli GBPT’yi piyasaya süreceğini duyurdu. Tether, GBPT’nin başlangıçta Ethereum Blockchain’i üzerinde yer alacağını belirtti.

GBPT, Tether’in USDT’sinin arkasındaki güvenilir geliştirici ekibi tarafından oluşturulacak ve tether.to çatısı altında çalışacak. GBPT’nin yaratılması, İngiliz sterlinini Blockchain’e getirirken, varlık transferleri için daha hızlı, daha az maliyetli bir seçenek sunacak.

Şu an için GBPT, ABD dolarına endeksli USDT, Euro’ya endeksli EURT, denizaşırı Çin yuanına endeksli CNHT ve yakın zamanda piyasaya sürülen Meksika pezosuna endeksli MXNT‘nin ardından Tether’in çıkardığı beşinci stablecoin.

Birleşik Krallık Pazarı ve Tether

Tether tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Hazinesi‘nin Nisan ayında ülkeyi küresel bir kripto para merkezi yapma planlarını duyurduğu, hükümetin geçerli bir ödeme şekli olarak kabul edilen stablecoin’leri anlamak için de hamle yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Açıklamada “Dünya çapında kripto para kullanan yüz milyonlarca insanı ilgilendiren bu girişim, Birleşik Krallık’ı bir sonraki endüstrinin inovasyon dalgası için önemli bir yer haline getiriyor. Birleşik Krallık’ın Blockchain inovasyonu ve finansal piyasalar için kripto paranın daha geniş uygulaması adına bir sonraki sınır olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Tether’in CTO’su Paolo Ardoino, “Dünya çapındaki kripto para kullanıcılarına en büyük stablecoin ihraççısı tarafından verilen GBP cinsinden bir stablecoin’e erişim sağlayarak bu yeniliğe öncülük etmeyi umuyoruz. Tether, bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için Birleşik Krallık’taki düzenleyiciler ile çalışmaya hazır ve Tether stablecoin’lerinin sürekli olarak kullanımını dört gözle bekliyor.” dedi.

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