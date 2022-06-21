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Bu yılın en tartışmalı kripto paraları arasında bulunan Waves gündemi fazlasıyla meşgul etti. Bugünlerde bu altcoin yeniden gündemde. Fakat FUD ile değil, günlük bazda %50’yi aşan yükselişiyle. Bitcoin’in son toparlanama hareketi çok sayıda altcoinin çift haneli yükselişler yaşamasına sebep oldu. AAVE, UNI, CEL ve daha çok sayıda altcoin bu hafta dipleri değerlendiren yatırımcılara iyi paralar kazandırdı.

Waves Coin Grafiği

Bugün sabah 11 gibi başlayan hareket fiyatın 4,80 dolardan 7,2 dolara kadar uzanan rallisinin habercisiydi. ABD borsalarının pozitif açılışıyla birlikte Bitcoin yeniden 21.700 dolara yükseldi ve Waves Coin lokal zirvesini yaptı. Yazı hazırlandığı sırada ise Bitcoin 21.000 doların altına düştüğü için bir miktar kayıp yaşıyor.

Waves yazı hazırlandığı sırada 6,4 dolardan alıcı buluyor. Günlük işlem hacmi 4x yaptı ve piyasa değeri 700 milyon dolara yaklaştığı için popüler altcoin en büyük 60’ıncı kripto para koltuğuna oturdu. Altcoin, Ethereum paritesinde yazı hazırlandığı sırada halen %33,77 oranında yukarıda bulunuyor.

Waves Coin En Yüksek Kaç Dolar Oldu?

Waves, Mart ayının sonunda Binance borsasında 63,88 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine bayrağı dikti. Bu dönemde bazı iddialar ortaya atıldı. Şirketin, altcoin fiyatını çıkarmak için kasıtlı olarak bazı hareketler attığı söylentileri sosyal medyada ciddi yer buldu. Şirket tüm bu FUD’un Waves’i shortlayan (açığa satış yapan) fonlar tarafından yayıldığını iddia etse de aralıksız 8 hafta kırmızı kapanış yaparak 4,13 dolara kadar düştü.

Peki Waves yatırımcıların bu saatten sonra dikkat etmesi gereken seviyeler neler? Öncelikle en kötü senaryoda 4 ve 3,8 dolardaki destek seviyelerinin yakından izlenmesi gerekiyor. Güçlü bir ivme yakaladığı için 7,8 ve 10 dolar dirençlerinin Bitcoin müsaade ettiği ölçüde test edilmesi olasıdır. Mevcut fiyat hareketi artan short işlemlerini temizlemek için yapılmış olabilir, gün içinde CEL token da benzer bir hareketi marjin tarafı zarara uğratmak için yapmıştı.