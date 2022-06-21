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Geçmişimizden Gelen Limewire Kripto ve NFT Alanına Giriş Yapıyor!

Geçmişte adından çokça söz ettiren müzik paylaşım uygulaması Liimewire NFT ve kripto para alanında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
23:20
21 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yapılan açıklamalara göre eski müzik paylaşım uygulaması Limewire, Temmuz ayı içinde yeniden hizmete girmeye hazırlanıyor.

Eşler arası müzik paylaşım platformu, sanat, müzik ve eğlence konusunda uzmanlaşmış bir NFT pazarı olarak yeniden hizmete girecek. Ancak yeni lansman, son üç yıldaki en büyük kripto para birimi düşüşlerinden biri sırasında geliyor. Limewire, 2010’da kapatılması emredildikten sonra resmen ölümden dirildi. Şimdi platform, sanatçılara ve hayranlara NFT’ler gibi dijital koleksiyonları birbirine bağlamanın ve satın almanın ve takas etmenin bir yolunu sunmayı vaat ediyor.

Eskiden Yeni Olur Mu?

Limewire, hayranların sınırlı sayıda piyasaya sürülenler, yayınlanmamış parçalar, özel canlı eserler, ticari ürünler ve sahne arkası içeriği de dahil olmak üzere platformda müzikle ilgili varlıkları takas edebileceklerini söylüyor.

Limewire’ın Kurucu Ortağı Paul Zehetmayr şu açıklamayı yaptı;

 “Dijital koleksiyon ürünleri ve genel olarak daha geniş kripto piyasası ile ilgili en büyük zorluk, bunun gerçekten küçük bir bilgili kullanıcı grubuyla sınırlı olmasıdır. Tüm bu engelleri kaldırmak, insanların katılımını kolaylaştırmak ve aynı zamanda kripto yerlileri için heyecan verici bir platform sunmak istiyoruz.”

Limewire, küresel ölçekte içerik lisanslama için Mayıs 2022’de Univeral Music Group (UMG) ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, tüm UMG sanatçılarına, Limewire platformunda ses kayıtları, görsel-işitsel içerik, sahne arkası görüntüleri ve herhangi bir sanat eseri ve görüntüyü NFT olarak sunma olanağı sağlayacak. Anlaşma, Interscope Records, Republic Records, Def Jam Recordings, Capitol Records, Motown Records, Geffen, EMI, Virgin Music ve çok daha fazlasını içeren UMG’nin tüm plak şirketlerini kapsıyor.

Paul ve Julian Zehetmayr ortaklık hakkında şu sözleri söyledi:

 “Bu ortaklığı, müzik endüstrisinin web3’ü benimseme hızının gerçek bir göstergesi olarak görüyoruz. Limewire NFT ekosistemini Universal Music Group sanatçılarına ve hayranlarına açmaktan heyecan duyuyoruz ve ilk yaratıcı projelerin piyasaya sürüldüğünü görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Limewire İçin Blokzincir Seçimi

Mart 2022’de Limewire, dijital koleksiyon pazarını güçlendirmek için Algorand blok zincirini seçti. Platform, özel topluluk erişimi, oylama mekanizmaları ve platform belirtecini elinde tutanlar için bir ödül sistemi sağlamak amacıyla bu yıl içinde bir belirteç başlatacağını söylüyor.

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