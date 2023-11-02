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Bitcoin Rekorlara Doymuyor! BTC 35.582 Doları Aştı 1 Milyon TL’de Zirve Tazeledi

Özet

  • BTC fiyatı TL paritesinde 1 milyon TL üzerinde yeni zirve yaptı.
  • Kral kripto para birimi 35.582 dolara kadar yükseldi.
  • Powell'ın aşırı şahin olmayan duruşu iştahı artırdı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
00:31
2 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para birimini Fed Başkanı Powell tarafından yapılan açıklamaların ardından 17 ayın zirvesini yeniden aştı. Üstelik TL paritesinde yeni bir ATH seviyesi belirledi. Türk yatırımcılar için üç haneli enflasyonu hesaba katmazsak boğa sezonundan bu yana BTC kayıpları sıfırlanmış oldu. Peki bu yükseliş daha ne kadar devam edecek?

Bitcoin Rekor Kırıyor

Kısa süre önce BTC fiyatının Binance borsasında 35.582 dolara kadar ulaştığını gördük. Aynı dakikalarda TL paritesinde de 1 milyon TL’nin üzerinde yeni ATH (tüm zamanların en yüksek fiyatı) belirlendi. Powell’ın sıkı para politikasına vurgusu ve 2022 artırımlarının hissedilmeye başlandığına dair yorumları etkili oldu. Bugünün önemli bir test dönemi olduğundan bahsetmiştik. BTC güçlü kaldığı için yükseliş devam edebilir.

Aylık kapanış güzel bir bölgede oldu ve Powell fiyatı aşağı çekemedi. Aşırı şahin bir ton da görmediğimiz için ilerleyen günlerde yatırımcılardaki risk iştahının arttığına şahit olabiliriz. Önümüzdeki 48 saat boyunca ABD istihdam ve ücret artışlarına dair önemli veriler göreceğiz. Bunlar da kripto boğalarını korkutmazsa düşüş sezonunun artık sona erdiğinden emin olabiliriz.

Bitcoin (BTC) Neden Yükseliyor?

Powell tarafından yapılan açıklamalara değindik. Diğer taraftan BTC özelinde artan bir kurumsal talep var. Opsiyonların hacimleri rekor seviyelere ulaştı ve ETF onayına dair iyimserlik artmaya devam ediyor. BlackRock ve diğer potansiyel ETF ihraççıları başvurularını güncelliyor. Bu dosya güncellemeleri muhtemelen SEC ile devam eden iletişimlerinin bir sonucu. SEC cephesinden gelen açıklama da kurumlarla iletişimin sürdüğünden bahsediyordu.

Önceki ETF başvurularında SEC direkt olarak ret kararı verip ertelemelerin ardından süreci kapatıyordu. Fakat şimdiki durum başka bir yere evirildi. GBTC mahkeme kararının ardından fiyat spekülasyonuna dayanarak spot Bitcoin ETF’lerinin reddinin önü kesildi. Eğer SEC iletişimi devam ettiriyor ve yeni bahane bulup başvuruları reddetmiyorsa geriye tek bir seçenek kalıyor.

Evet çok büyük ihtimalle SEC spot Bitcoin ETF’lerini onaylamak zorunda kalacak. Eğer ret kararı verirse BlackRock dahil dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleriyle mahkemede karşı karşıya gelmek onlar için ciddi sorun olacak. Bu da kurumsal yatırımcıların artan kripto para talebini ve iştahını açıklıyor.

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