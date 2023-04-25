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Bitcoin fiyatı kritik eşikte uzun süredir zaman geçiriyor ve yatırımcılar daha fazla kaybın endişesini taşıyor. Philip Swift piyasaların güncel durumuna dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Popüler isim yatırımcılara bir iyi bir de kötü haber verdi. Peki bundan sonraki süreçte kripto paraları neler bekliyor?

Kripto Paralar Yorum

DecenTrader ve veri kaynağı Look Into Bitcoin’in kurucularından deneyimli Bitcoin piyasası analisti Philip Swift geçtiğimiz yıl ayı piyasalarının sona erdiğini iddia etmişti. Son piyasa değerlendirmesinde geçen haftaki %10’luk düşüşten daha derin bir düzeltme olasılığı konusunda temkinli kalırken, temel fiyat gücüne ilişkin değerlendirmesine bağlı kalıyor. Boğaların tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşma yolunda pek çok engelle karşılaştığını belirten Swift, hükümet politikalarının potansiyel fiyat baskılaması konusunda özellikle endişe verici olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, şimdilik dibe vurulduğuna ve yılın ikinci yarısında Bitcoin’i sağlam bir büyüme döneminin beklediğine inanmak için her türlü neden var. 2022 Ekim ayında ayı piyasalarının 3 ay içinde sona ereceğini söyleyen Swift haklılığını ispat etti. Ocak ayında Bitcoin fiyatı yönünü yeniden yukarı çevirdi ve bu ay son düşüşten önce%90’a yakın yükseldi.

Bitcoin ve Kripto Paralar Tahmin

Aşağıdaki grafiği paylaşan isim mevcut ayı piyasasının zamanlama açısından önceki döngülere ne kadar benzediğini vurguluyor. Kripto paralar belli döngüleri izler ve Philip bunun bugün de çalıştığını söyledi. Onun son tahmininde haklı çıkmasının sebebi bu döngülere olan hakimiyeti gibi görünüyor.

Philip Swift şunları söyledi;

“Bitcoin’in bu kadar uzun bir depresyon döneminden sonra böyle büyük hamleler yapması alışılmadık bir durum değil. Fiyat dip seviyelerden yükselirken, fonlama oranlarının sabit/negatif kaldığını görebiliyorduk, bu da türev traderlar arasında büyük bir güvensizlik olduğunu gösteriyordu. Bu da BTC’nin fiyatının art arda gelen kısa sıkıştırmalarla 30.000 dolara kadar yükselmesini sağladı.”

Peki Bitcoin fiyatının 30.000 dolardan düşüşüyle ilgili bir değerlendirme yaptı mı? Elbette, bu konuda 20.000 dolar seviyesini ele alan kripto topluluğuna değindi.

“Bu kesinlikle mümkün, çünkü bu mevcut fiyatlardan aşağıya doğru sadece -%25’lik bir hareket olacaktır. Bitcoin gibi değişken bir varlık için bu, önümüzdeki üç ila dört ay içinde bir noktada oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebilir. Bunun ötesinde, halving anlatısının yılın ilerleyen dönemlerinde devreye gireceğine ve bunun da alım baskısını artıracağına inandığım için bu ihtimalin giderek azaldığını düşünüyorum. Bitcoin’in geçirdiği muhteşem ilk çeyrekten sonra birkaç ay boyunca yatay bir seyir izleyebileceğimizi düşünüyorum. Yılın sonuna doğru, 3. çeyreğin sonları ve 4. çeyreğe doğru, balving öncesi anlatının gerçekten başlamasını bekliyorum, bu da fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Ayrıca bu, piyasanın FTX sonrası iyileşmesi için yeterli bir süre olacaktır. Ayrıca Mt. Gox satış riskinin büyük bir kısmını da atlatmış olmalıyız. Kalan satışlar bu noktada piyasa tarafından değerlendirilmeli ve fiyatlandırılmalıdır.”

Peki Bitcoin halving döneminde nasıl bir fiyat performansı gösterecek? Örneğin Filbfilb kısa süre önce Bitcoin’in 180.000 dolara kadar yükselebileceğinden bahsetmişti.

“Tam olarak neresi olduğunu söylemek çok zor. 2017 yılında, iki haftadan kısa bir süre içinde 10.000 dolardan 20.000 dolara kadar yükselen bir fiyat rallisi gördük! Birçok insan bunu unutuyor. Eğer böyle bir tepe noktası daha görürsek, bu tür bir dalgalanma tam tepe noktasını belirlemeyi son derece zorlaştıracak ya da neredeyse imkansız hale getirecektir. Bence gerçekçi aralık 120.000 dolar ile 210.000 dolar arası olacaktır.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.