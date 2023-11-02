  Daha Önce Bilmişti! Bitcoin (BTC) Adına Yine Konuştu: “Kemerlerinizi Bağlayın!”

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) Mayıs 2021 tarihindeki çöküşünü doğru bir şekilde tahmin eden analist, piyasaların amiral gemisi kriptonun resmi olarak boğa piyasasına girdiğine inandığını açıkladı.

Bitcoin’de Boğa Sezonu

Dave the Wave takma adıyla bilinen kripto para analisti, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in aylık grafikteki hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesinin sıfır seviyesini geçtikten sonra yükselişe geçtiğini belirtti. MACD, bir token’ın eğiliminin tersine döndüğünü işaret edebilen bir momentum göstergesi olabilir. Analist açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

BTC’nin aylık MACD’si artık sıfır çizgisini geçerek resmi boğa bölgesine doğru ilerliyor.

Kıdemli kripto para analisti geleneksel finans alanındaki yatırımcıların, altının geleneksel olarak nasıl algılandığına benzer şekilde, belirsiz makroekonomik koşullarda güvenli bir sığınak olarak Bitcoin’e giderek daha fazla yatırım yapacaklarını öne sürdü.

BTC’de Yüzde 3.000 Artış Tahmini

Bitcoin’e yapılan kurumsal yatırımın, önümüzdeki yıllarda BTC’nin piyasa değerini mevcut değerinden %3.000’den fazla artışla 20 trilyon dolara kadar çıkaracağını tahmin etti. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Evet, dijital altın, büyük paralar için tıpkı altının yaptığı gibi işlev görmeye başlayacak. BTC’nin altının piyasa değerine yaklaşacağı kapitalizasyondan kastettiğim bu… Daha düşük bir tahminle doğru yolda ve BTC’nin altının şu anda 13 trilyonluk piyasa değeriyle karşılaştırmaya başlamasından önce hala gidilecek çok yol var.

Sonuç olarak kripto para analisti Dave the Wave, Bitcoin’in aylık grafikteki MACD göstergesinin sıfır seviyesini geçerek resmi boğa bölgesine girdiğini açıklarken, belirsiz makroekonomik koşullarda yatırımcıların güvenli sığınak olarak Bitcoin’e yöneleceğini ve Bitcoin’in piyasa değerinin 20 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etti.

Piyasa değeri 672 milyar dolar olan Bitcoin, yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre 34.414 dolar seviyesinden işlem görüyor.