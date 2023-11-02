f Daha Önce Bilmişti! Bitcoin (BTC) Adına Yine Konuştu: "Kemerlerinizi Bağlayın!" › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Daha Önce Bilmişti! Bitcoin (BTC) Adına Yine Konuştu: “Kemerlerinizi Bağlayın!”

Daha Önce Bilmişti! Bitcoin (BTC) Adına Yine Konuştu: “Kemerlerinizi Bağlayın!”

Özet

  • Kripto para analisti Dave the Wave, Bitcoin'in aylık grafikteki hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesinin sıfır seviyesini geçerek resmi boğa bölgesine girdiğini belirtti.
  • Analist, belirsiz makroekonomik koşullarda, geleneksel finans alanındaki yatırımcıların Bitcoin'e güvenli bir sığınak olarak yöneleceğini öne sürdü.
  • Uzman isim Bitcoin'in piyasa değerinin 20 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
00:10
2 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) Mayıs 2021 tarihindeki çöküşünü doğru bir şekilde tahmin eden analist, piyasaların amiral gemisi kriptonun resmi olarak boğa piyasasına girdiğine inandığını açıkladı.

Bitcoin’de Boğa Sezonu

Dave the Wave takma adıyla bilinen kripto para analisti, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in aylık grafikteki hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesinin sıfır seviyesini geçtikten sonra yükselişe geçtiğini belirtti. MACD, bir token’ın eğiliminin tersine döndüğünü işaret edebilen bir momentum göstergesi olabilir. Analist açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

BTC’nin aylık MACD’si artık sıfır çizgisini geçerek resmi boğa bölgesine doğru ilerliyor.

Kıdemli kripto para analisti geleneksel finans alanındaki yatırımcıların, altının geleneksel olarak nasıl algılandığına benzer şekilde, belirsiz makroekonomik koşullarda güvenli bir sığınak olarak Bitcoin’e giderek daha fazla yatırım yapacaklarını öne sürdü.

BTC’de Yüzde 3.000 Artış Tahmini

Bitcoin’e yapılan kurumsal yatırımın, önümüzdeki yıllarda BTC’nin piyasa değerini mevcut değerinden %3.000’den fazla artışla 20 trilyon dolara kadar çıkaracağını tahmin etti. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Evet, dijital altın, büyük paralar için tıpkı altının yaptığı gibi işlev görmeye başlayacak. BTC’nin altının piyasa değerine yaklaşacağı kapitalizasyondan kastettiğim bu… Daha düşük bir tahminle doğru yolda ve BTC’nin altının şu anda 13 trilyonluk piyasa değeriyle karşılaştırmaya başlamasından önce hala gidilecek çok yol var.

Sonuç olarak kripto para analisti Dave the Wave, Bitcoin’in aylık grafikteki MACD göstergesinin sıfır seviyesini geçerek resmi boğa bölgesine girdiğini açıklarken, belirsiz makroekonomik koşullarda yatırımcıların güvenli sığınak olarak Bitcoin’e yöneleceğini ve Bitcoin’in piyasa değerinin 20 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etti.

Piyasa değeri 672 milyar dolar olan Bitcoin, yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre 34.414 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü CEO’dan Bitcoin’e Boğa Hedefi: “Yeniliklere Hazır Olun!”
Dünyaca Ünlü CEO’dan Bitcoin’e Boğa Hedefi: “Yeniliklere Hazır Olun!”
Ünlü Kripto Savunucusundan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Her Yıl Yüzde Yüz Artacak
Ünlü Kripto Savunucusundan Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Her Yıl Yüzde Yüz Artacak
Bitcoin Metriğinde Yeni Rekor: Bu Metrik Boğa Döngüsüne İşaret Ediyor
Bitcoin Metriğinde Yeni Rekor: Bu Metrik Boğa Döngüsüne İşaret Ediyor
Bitcoin’de (BTC) Balina Hareketliliği! Devler Uyanıyor Mu?
Bitcoin’de (BTC) Balina Hareketliliği! Devler Uyanıyor Mu?
Fed Sonrası Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu? Kripto Paralar Ne Olacak?
Fed Sonrası Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu? Kripto Paralar Ne Olacak?
Kanadalı Parlemento Üyesinden Bitcoin Konuşması: Satoshi Nakamoto’ya Teşekkür Etti
Kanadalı Parlemento Üyesinden Bitcoin Konuşması: Satoshi Nakamoto’ya Teşekkür Etti
Bitcoin Fiyatında Yükseliş Devam Edecek mi? Uzman İsimlerden BTC Yorumları
Bitcoin Fiyatında Yükseliş Devam Edecek mi? Uzman İsimlerden BTC Yorumları
Bitcoin’de Dipleri Bilen Uzmandan Çarpıcı Analiz: 2019 ve 2020’nin Aynısı!
Bitcoin’de Dipleri Bilen Uzmandan Çarpıcı Analiz: 2019 ve 2020’nin Aynısı!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023