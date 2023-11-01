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  •   Popüler Altcoinde Yükseliş Yüzde 25’i Aştı! Ralli Sürecek Mi?

Popüler Altcoinde Yükseliş Yüzde 25’i Aştı! Ralli Sürecek Mi?

Özet

  • ARB fiyatı son 10 günde %25 artarak 0,95 dolara yükseldi ve balina yatırımcılarının satın alma baskısı devam ediyor.
  • Arbitrum milyoner kripto balinalarının (1 milyon ila 100 milyon ARB tutan cüzdanlar) yoğun alım baskısına maruz kalıyor.
  • ARB token holder’ları devam eden ralliye rağmen token'larını uzun vadeli olarak tutmaya devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
21:50
1 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Arbitrum (ARB) fiyatı 0,95 dolara ulaşarak son 10 gün içerisindeki kazanımlarını %25’e çıkardı. Zincir içi analizlere göre, önümüzdeki günlerde ARB fiyatını 1 doların üzerine çıkarabilecek temel göstergeler hangileri?

Arbitrum’da Yükseliş İvmesi

Popüler altcoin Arbitrum’un fiyat yükselişi art arda ikinci haftasına girdi, çünkü balina yatırımcılarının daha fazla satın alma baskısı almaya devam ediyor. Kârların çift haneli rakamlara ulaşmasıyla birlikte, ARB fiyatının 1 doları geri kazanmasına yetecek kadar dayanabilecekler mi?

Arbitrum fiyatının, kripto para piyasasındaki ralli art arda ikinci haftasına girerken en çok kazananlar listelerinde yükselmeye başladı. Son zincir içi analizlere göre Ethereum Layer-2 ölçeklendirme protokolü kripto para balinalarından alışılmadık derecede yüksek talep gördü.

Veri analitik şirketi tarafından yayımlanan raporlara göre, milyoner kripto balinalarının (1 milyon ila 100 milyon ARB tutan cüzdanlar) son zamanlarda satın alma baskısını yoğunlaştırdı. 23 Ekim ile 1 Kasım arasında kümülatif varlıklarını 20 milyon ARB artırdılar.

Whales cüzdan bakiyesi ölçümü, bir grup büyük yatırımcı tarafından tutulan token sayısındaki gerçek zamanlı hareketlerin anlık görüntüsünü sağlar. Genellikle balinaların bir ralli sırasında alım yapmaya devam etmesi, daha fazla fiyat artışı üzerine yatırım yaptıklarını gösterir.

Mevcut konum itibariyle 0,95 dolar ile değerlendirilen 20 milyon ARB balinasının geçen haftaki birikimi yaklaşık 19 milyon dolar değerinde. Balinaların genellikle bir blockchain ekosisteminde ne kadar etkili olduğu göz önüne alındığında bu büyük birikim dalgası, bireysel yatırımcıların güvenini artırabilir.

ARB’de Kritik Veri

Arbitrum ağındaki yatırımcılar, devam eden ralliye rağmen token’larını daha uzun süre tutuyor gibi görünüyor ve bu da yükseliş eğiliminin arttığını doğruluyor.  Ayrıca ARB ortalama token yaşı, fiyatın 23 Ağustos’ta 1 doların altına düşmesinden bu yana yükseliş eğiliminde.

Belirtilen dönemden bu yana, Arbitrum ağındaki ortalama token yaşı %105 artarak 1 Kasım’da 354’e ulaştı. Ortalama token yaşı ölçümü, dolaşımdaki ARB token’larının mevcut cüzdanlarında ne kadar süre hareketsiz kaldığını izler.

Dolayısıyla gözlemlenen ARB ortalama token yaşındaki kalıcı artış, uzun vadeli holder’ların çoğunun token’ı henüz hareket ettirmeye başlamadığının klasik bir göstergesi olabilir. Ancak Abrbitrum fiyatları 1 dolar seviyesine ulaştığında satışların başlayıp başlamayacağı henüz bilinmiyor.

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