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Fed Sonrası Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu? Kripto Paralar Ne Olacak?

Özet

  • Fed birkaç dakika sonra faiz kararını açıklayacak.
  • Powell aşırı şahin bir duruş benimsemezse bu BTC fiyatını 40 bin dolar yolculuğuna itebilir.
  • Eğer 33.500 dolar desteği kaybedilirse ayı piyasalarının sona erdiği beklentisi suya düşebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:44
1 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı toplantı kararının açıklanmasına dakikalar kala 34.400 dolar seviyesine bulunuyor. Bugün direnç aşıldı. Ancak fiyat direnç üzerinde kalıcı olamadı. Birazdan Fed açıklamaları başlayacak ve yarım saat sonra Powell konuşmaya başlayacak. Peki Bitcoin fiyatı yarın itibariyle 40.000 dolar yolculuğuna çıkabilecek mi?

Fed ve Kripto Paralar

Temmuz ayında faizlerin 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-%5,5’e ulaşmasının ardından Fed faiz artırımlarında duraklama ilan etmişti. Bu toplantıda da çok büyük ihtimalle faizlerin artırılmadığını göreceğiz. Diğer riskli varlıklar gibi, Fed faiz oranı duyuruları da risk piyasalarının içinde olan Bitcoin’i etkiliyor.

Normal şartlarda faizin enflasyonu dizginlemesi ve Fed’in bir süre daha kısıtlamadan sonra faiz indirimlerine gitmesi gerekir. Ancak Powell, Eylül ayında faiz oranlarına ara verileceğini açıklarken enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirtti. Dolayısıyla faiz indirimlerinden uzak olduğumuz gibi son 1 artışa daha açık kapı bırakıldı. Bu durum da Fed’in gevşeme programının piyasa tarafından erkenden fiyatlanmasının önünü kesiyor.

Son TÜFE ve Tarım Dışı İstihdam verileri de piyasa beklentisinin üzerindeydi. Ekonomik büyüme trend üzerinde ve bu üç gösterge bile Fed’in sıkı duruşunun devam edebileceğini söylüyor.

Bitcoin 40.000 Dolar Olur Mu?

Santiment’ten alınan verilere göre Bitcoin’e, Fed’in 20 Eylül’de faiz artırımlarının durdurmasının ardından kurumsal yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor. Aşağıdaki grafik, Bitcoin‘in son 10 günün her birinde en az 7.000 onaylanmış balina işlemi çektiğini göstermektedir. Eğer Fed resmen faiz artırımlarının sonuna gelindiğini bu akşam açıklarsa bu daha büyük bir talep dalgası çekebilir.

Bitcoin fiyatı faizlerin zirve noktaya ulaştığı ve daha fazla artırılmayacağının söylendiği ortamda rahatlıkla 40.000 doları hedefleyebilir görünüyor. Bitcoin sahiplerinin %79’unun kârlı pozisyonlarda olması, ekosistemdeki genel havanın baskın bir şekilde olumlu olduğunu gösteriyor.

Peki 40.000 dolar hedefinin geçersiz kılınması için ne olması gerek? Powell daha fazla artışın gerekebileceğinden, bölgesel riskler ve savaşın büyümesi potansiyelinden bahsederse bu olabilir. Tek başına yeterli olmasa da Fed’in olası aşırı şahin duruşu 33.500 dolarlık desteğin testine kapı aralayacaktır.

Eğer 33.500 dolar kaybedilir ve fiyat 30.000 doların altına düşerse son hareket büyük bir boğa tuzağı olarak kalacak. Bu olmazsa kripto para yatırımcıları bu akşam ayı piyasalarının sonuna işaret eden erken bir sinyal alacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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