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  •   Son Dakika: SEC Yeni Kripto Para Davasını Duyurdu, 200 Milyon Dolarlık İstismar

Son Dakika: SEC Yeni Kripto Para Davasını Duyurdu, 200 Milyon Dolarlık İstismar

Özet

  • SEC bugün SafeMoon'un üst düzey yöneticilerine dava açtı.
  • Davaya göre likidite havuzunda kilitli olması gereken varlıkların büyük bölümü kilitlenmedi.
  • Yöneticiler kilitli olmayan tokenleri satarak lüks harcamalar yaptı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
19:52
1 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto endüstrisinde kötü aktörlerin olduğu bir gerçek ve SEC 2023’ün onlar için kâbus yılı olacağını ima etmişti. Kayıtsız menkul kıymet ihracından dolandırıcılık vakalarına kadar SEC’in yaptırım bölümü yoğun kripto davalarına devam ediyor. Birkaç dakika önce yeni bir dava duyuruldu.

İçerik Rehberi

SEC ve Kripto Para Davası

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bugün SafeMoon kurucusu Kyle Nagy, SafeMoon US LLC ve şirketlerin İcra Kurulu Başkanı John Karony ve Baş Teknoloji Sorumlusu Thomas Smith’i kayıtsız menkul kıymet satışından suçladı. Aynı zamanda dolandırıcılık suçlamaları da var. SEC‘in şikayetine göre, Sanıklar token fiyatını “ay’a göndereceklerini iddia ederken” 200 milyon dolarlık kripto para çektiler.

SEC İcra Bölümü Kripto Varlıkları ve Siber Birimi (CACU) Şefi David Hirsch şunları söyledi;

“Merkezi olmayan finans, şeffaflık ve öngörülebilir sonuçlar sağladığını iddia ediyor, ancak kayıtsız teklifler yasanın talep ettiği açıklamalardan ve hesap verebilirlikten yoksundur. Bu gri alan başkalarının parasıyla zengin olmaya çalışan Kyle Nagy gibi dolandırıcıları cezbetmektedir”.

SEC’in şikâyet dosyasında şunlar yazıyor;

“SEC’in şikayetine göre, SafeMoon Token‘ı pazarlarken Nagy, yatırımcılara fonların güvenli bir şekilde kilitlendiğini fonların likidite havuzundan çekilemeyeceğini söyledi. Fakat iddia edildiği gibi likidite havuzunun büyük bir kısmı hiçbir zaman kilitlenmedi ve Sanıklar McClaren arabaları, abartılı seyahatler, lüks evler ve diğer şeyleri satın almak için milyonlarca doları zimmetlerine geçirdiler.”

SEC’in dava süreci James Connor’ın gözetimi altında Dean M. Conway ve Oren Gleich tarafından yürütülecek.

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