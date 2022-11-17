Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   FTX İçin Bir Darbe Daha Yolda Olabilir Mi? Yetkililer Kolları Sıvadı!

FTX İçin Bir Darbe Daha Yolda Olabilir Mi? Yetkililer Kolları Sıvadı!

FTX Borsası içinden çıkılamaz bir duruma düştüğü günden bu yana büyük sıkıntılarla mücadele etmeye devam ediyor. Son darbe ise ABD'den geldi.
23:45
17 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried için bir başka bir olayda, ABD’deki yetkililerin yasal yolu seçmesi muhtemel. Manhattan ABD savcılığı, Sam Bankman-Fried ve kripto borsası FTX’e karşı suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Suçlamalar muhtemelen müşterileri dolandırmakla ilgili olacak. Daha önce, borsanın yeni CEO’su John Ray, bir mahkeme dosyasında SBF’nin yönetim tarzını eleştirdi.

Sam Bankman-Fried’a Karşı Cezai Suçlamalar

Manhattan’daki yetkililer muhtemelen FTX ve Alameda Research arasındaki fon aktarımı iddialarını araştırıyor. Fox News Muhabiri Charles Gasparino, Manhattan ABD savcılığına yakın kaynaklardan aldığı bilgileri paylaştı. Görünüşe göre savcılık 2022 yılı sonuna kadar suçlamaları hazırlamayı planlıyor. Dava suçlamaları muhtemelen müşteri fonlarının kötüye kullanımı ile ilgili olacak.

Manhattan ABD Savcılığına yakın kaynaklar, Sam Bankman-Fried’in müşteri fonlarını kötüye kullandığı iddialarının daha fazla ifşa edilmesinin ardından ve Bahamalar’daki yetkililer davaya liderlik etmeye çalışırken, ofisin FTX skandalıyla ilgili yıl sonuna kadar suçlamalar hazırlamak istediğini söylüyor.

Bu durum, FTX ABD fonlarının kötüye kullanılması olasılığına ilişkin SEC soruşturmasının da ötesinde oldu. Ayrıca, Beyaz Saray yetkilileri geçtiğimiz günlerde FTX durumunu yakından incelediklerini söyledi.

Bir Beyaz Saray basın sekreteri, kripto para birimlerinin ortalama Amerikalıların hayatlarına zarar verdiğini söyledi. Beyaz Saray’ın kripto gözetimini önemli bir mesele olarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Sekreter, kriptodaki son olayların kripto düzenlemesine duyulan ihtiyacı vurguladığını da sözlerine ekledi.

Tüm bunlar yaşanırken FTX yetkilileri ABD kanunlarının 11. Bölümünü işaret ederek Dalawere Bölgesi İflas Mahkemesine bir dizi dilekçe sundu. Bu dilekçeler şirketin almak istediği bir çok onayı kapsıyordu. Bu onaylar Devir, para çekme ve benzeri tüm şirket araçları da kapsayan bir dizi onaydan oluşuyor. Sunulan dilekçelerin ise ulaşılabileceği bir web sitesi de Twitter hesabında paylaşıldı.

İflas İşlemleri

Bölüm 11 iflas işlemlerinin bir parçası olarak, şirketin yeni FTX CEO’su John Ray şirketin durumuna ilişkin duruşunu ifade etti. Ray, durumun eşi benzeri olmadığını ve uzun kariyeri boyunca hiçbir kurumsal başarısızlıkta görmediği bir şey olduğunu söyledi.

Ray bir mahkeme dosyasında durumu kurumsal kontrollerde tam bir başarısızlık olarak tanımladı. Güvenilir mali bilgilerin tamamen yok olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Fed Açıklaması! Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı!
Sıcak Gelişme: Fed Açıklaması! Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı!
Dediği Çıkan Analist Bitcoin Hedefini Yineledi! Kripto Paralar Buraya!
Dediği Çıkan Analist Bitcoin Hedefini Yineledi! Kripto Paralar Buraya!
Kripto Para Boğası İçin Buna Bakın! JPMorgan Analistleri Açıkladı!
Kripto Para Boğası İçin Buna Bakın! JPMorgan Analistleri Açıkladı!
Bu Hamle Şeytanın Aklına Gelmez! Bakın FTX Eski CEO’su Sam Bankman-Fried Ne Yapmış!
Bu Hamle Şeytanın Aklına Gelmez! Bakın FTX Eski CEO’su Sam Bankman-Fried Ne Yapmış!
FTX İflas Davasında Yeni Gelişme! SBF İşin Yine Cinliğinde!
FTX İflas Davasında Yeni Gelişme! SBF İşin Yine Cinliğinde!
Eyvah! Kripto Paralar Şimdi de Bu Yüzden Düşüyor!
Eyvah! Kripto Paralar Şimdi de Bu Yüzden Düşüyor!
Son Dakika! Thodex’in Kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye İade Edilecek!
Son Dakika! Thodex’in Kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye İade Edilecek!
FTX İflasının Bilançosu Ağır Oldu! 403 Milyar Dolarlık Dev Açıkladı!
FTX İflasının Bilançosu Ağır Oldu! 403 Milyar Dolarlık Dev Açıkladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022