FTX Borsası içinden çıkılamaz bir duruma düştüğü günden bu yana büyük sıkıntılarla mücadele etmeye devam ediyor. Son darbe ise ABD'den geldi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried için bir başka bir olayda, ABD’deki yetkililerin yasal yolu seçmesi muhtemel. Manhattan ABD savcılığı, Sam Bankman-Fried ve kripto borsası FTX’e karşı suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Suçlamalar muhtemelen müşterileri dolandırmakla ilgili olacak. Daha önce, borsanın yeni CEO’su John Ray, bir mahkeme dosyasında SBF’nin yönetim tarzını eleştirdi.

Sam Bankman-Fried’a Karşı Cezai Suçlamalar

Manhattan’daki yetkililer muhtemelen FTX ve Alameda Research arasındaki fon aktarımı iddialarını araştırıyor. Fox News Muhabiri Charles Gasparino, Manhattan ABD savcılığına yakın kaynaklardan aldığı bilgileri paylaştı. Görünüşe göre savcılık 2022 yılı sonuna kadar suçlamaları hazırlamayı planlıyor. Dava suçlamaları muhtemelen müşteri fonlarının kötüye kullanımı ile ilgili olacak.

Manhattan ABD Savcılığına yakın kaynaklar, Sam Bankman-Fried’in müşteri fonlarını kötüye kullandığı iddialarının daha fazla ifşa edilmesinin ardından ve Bahamalar’daki yetkililer davaya liderlik etmeye çalışırken, ofisin FTX skandalıyla ilgili yıl sonuna kadar suçlamalar hazırlamak istediğini söylüyor.

Bu durum, FTX ABD fonlarının kötüye kullanılması olasılığına ilişkin SEC soruşturmasının da ötesinde oldu. Ayrıca, Beyaz Saray yetkilileri geçtiğimiz günlerde FTX durumunu yakından incelediklerini söyledi.

Bir Beyaz Saray basın sekreteri, kripto para birimlerinin ortalama Amerikalıların hayatlarına zarar verdiğini söyledi. Beyaz Saray’ın kripto gözetimini önemli bir mesele olarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Sekreter, kriptodaki son olayların kripto düzenlemesine duyulan ihtiyacı vurguladığını da sözlerine ekledi.

Tüm bunlar yaşanırken FTX yetkilileri ABD kanunlarının 11. Bölümünü işaret ederek Dalawere Bölgesi İflas Mahkemesine bir dizi dilekçe sundu. Bu dilekçeler şirketin almak istediği bir çok onayı kapsıyordu. Bu onaylar Devir, para çekme ve benzeri tüm şirket araçları da kapsayan bir dizi onaydan oluşuyor. Sunulan dilekçelerin ise ulaşılabileceği bir web sitesi de Twitter hesabında paylaşıldı.

İflas İşlemleri

Bölüm 11 iflas işlemlerinin bir parçası olarak, şirketin yeni FTX CEO’su John Ray şirketin durumuna ilişkin duruşunu ifade etti. Ray, durumun eşi benzeri olmadığını ve uzun kariyeri boyunca hiçbir kurumsal başarısızlıkta görmediği bir şey olduğunu söyledi.

Ray bir mahkeme dosyasında durumu kurumsal kontrollerde tam bir başarısızlık olarak tanımladı. Güvenilir mali bilgilerin tamamen yok olduğunu da sözlerine ekledi.