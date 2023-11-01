  Son Dakika: Yeni Altcoin Listelenecek, Birçok Büyük Borsa Yarışa Girdi

Kral kripto para birimi 34.300 dolar seviyesinde oyalanıyor ve son birkaç saatte 1000 dolarlık aralıkta hareket etti. Fed açıklamalarına çok az bir süre kaldı. Piyasalarda daha fazla volatilite artışına dair sinyaller gelirken Coinbase borsası yeni bir altcoin listeleme müjdesi verdi.

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Altcoin Listeleme Haberleri

Borsadan birkaç dakika önce yapılan duyuruya göre Celestia (TIA) Coin listelenecek. Coinbase borsası özellikle ABD bölgesinde yatırımcıların likiditesine ulaşma noktasında önemli bir oyuncu. Bölgedeki en büyük kripto para borsası ve bugün yaptığı duyuruyla regüle kaldıraçlı işlemlerin başlayacağını da duyurdu. Diğer taraftan TIA Coin ana ağ lansmanını bu hafta yaptı ve Binance gibi birçok borsada eş zamanlı listelendi.

Upbit borsasında 10 doları geçen fiyat diğer global borsalarda daha düşük seviyelerde zirve yaptı. Yazı hazırlandığı sırada TIA Coin 2,40 dolardan alıcı buluyor. Coinbase listeleme haberi fiyatı sadece 0,17 dolar yükseltebildi.

Bugün Powell açıklamalarının ardından eğer piyasadaki genel yükseliş devam ederse listeleme haberlerinin TIA Coin üzerindeki etkisini daha net görebiliriz.