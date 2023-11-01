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100 Gün Sonra İlk: Ralli Altcoini Kritik Seviyeyi Geri Aldı

Özet

  • Fed öncesi kripto paralarda volatilite artıyor. BTC günlük zirve ve dibini birkaç saat içinde gördü.
  • XLM Coin fiyatı 100 günlük direnci aştı ve 0,16 doları hedefliyor.
  • XLM Coin eğer 0,11 dolar altı kapanışlar yaparsa 0,075 dolara kadar düşebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:35
1 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı Fed toplantısı öncesinde yeniden hareketlendi ve bu sefer volatilite büyük kayıplar tetiklemiyor. Powell tarafından yapılacak açıklamalar son derece önemli. Kral kripto para birimindeki hareketlilik altcoinlere de yaradı. Popüler bir kripto yeniden kritik eşiği başarıyla aştı.

İçerik Rehberi

Stellar (XLM)

Birkaç ay boyunca XLM Coin rallileri düşüş piyasasında yatırımcıların yüzünü güldürdü. Popüler kripto para Temmuz ayından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü ve 12 Ekim tarihinde 0,101 dolarlık dibi gördük. Kısa süreliğine 0,11 dolar desteği kırılsa da fiyat yeniden yükselişe geçti. Düşüş böylece bir sapma olarak kaldı.

XLM Coin fiyatı yazı hazırladığı sırada 0,12 dolardan alıcı buluyor. Stellar Vakfı dün yol haritasında hedefledikleri ve gerçekleştirdikleri şeylere odaklanan bir rapor yayınladı. Bunula birlikte hype alanlarda daha fazla ürün, hizmet üretme konusundaki üstü kapalı niyetlerini de beyan ettiler. Öne çıkan noktalar arasında akıllı sözleşmeler platformu Soroban’ın ana ağda lansmanını yaklaşıyor oluşu ve varlık tokenizasyonu konusunda Stellar Asset Sandbox ile atılacak adımlar yer alıyordu.

RWA alanının birkaç aydır hype olduğunu ve bu alanda daha fazla projenin harekete geçeceğini söylemiştik. Bunların ne kadarı gerçekten fayda üretecek göreceğiz ancak şimdilik çoğunun amacı hype ile projelerini desteklemek gibi görünüyor.

XLM Coin Fiyat Tahmini

Günlük grafikteki RSI yükselişin devamını destekliyor. Eğer RSI ve fiyat bugün olduğu gibi artıyorsa fiyatın yeni zirveler yapması beklenir. Bitcoin fiyatındaki dalgalanmanın nereye varacağı belirsiz olduğu için kısa vadede XLM Coin hakkında bir tahminde bulunmak zor. Fed bu akşam faizleri sabit bırakacak olsa da Powell’ın piyasayı yönlendirecek söylemleri yatırımcıların yakın takibinde olacak.

Eğer olur da Powell piyasaları destekleyecek açıklamalar yaparsa XLM Coin fiyatı bir sonraki direnç alanı olan 0,160 doları test edebilir. Bu yükseliş XLM fiyat tahminine rağmen, 0,110 dolarlık yatay destek alanının altındaki kapanışlar ralli ihtimalini geçersiz kılacak.

En kötü senaryoda 0,11 dolar altı kapanışlarla 0,1 ve 0,077 dolara kadar düşüş sürebilir.

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