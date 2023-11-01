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  •   Ethereum ve AVAX’ın Rakibinde Büyük Gelişme! Bitti Denilen Altcoin Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

Ethereum ve AVAX’ın Rakibinde Büyük Gelişme! Bitti Denilen Altcoin Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı!

Özet

  • Solana (SOL), Ekim ayında yükselişle 2023'ün en yüksek seviyesine ulaştı.
  • SOL, 28 dolarlık direnç alanını kırdı ve 39,40 dolara yükseldi.
  • Fibonacci geri çekilme seviyeleri, fiyat hedeflerini belirlemek için kullanılıyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:10
1 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Solana (SOL) fiyatı FTX çöküşünün ardından yaşadığı büyük kayıplara rağmen olumlu bir Ekim ayı geçirdi. bugün 39,36 dolar ile 2023 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat artışı sırasında SOL, 28 dolar seviyesinde bulunan ve uzun süredir varlığını koruyan yatay direnç alanından çıktı.

Solana Coin Grafik

SOL fiyatı Temmuz ayında uzun vadeli azalan direnç trend çizgisini kırdı ve yükselişe geçti. Eylül ayında gerçekleşen fiyat hareketlerinin ardından bu seviyeyi destek olarak doğruladı ve sonrasında SOL için yükseliş hareketi hızlandı. Geçen hafta net bir yükselişin ardından SOL, 28 dolarlık yatay direnç alanının üzerine çıktı. Kırılımın ardından Solana bugün elde ettiği 39,40 dolarlık seviyeyle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükseliş hareketini destekleyen sinyaller veriyor. RSI’da 50’nin üzerindeki görünümü ve yukarı yönlü bir trend, boğaların hala güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterirken, 50 seviyesinin altında kalan göstergeler bunun tersini gösterir. SOL için RSI göstergesi 50’nin üzerinde bulunuyor ve artış devam ediyor.

Solana Coin Son Durum

Solana’da yaşanan fiyat artışı sebebiyle, altcoin 7. sıraya kadar yükseldi. Fiyat artışı beraberinde sosyal ilgi artışını da getirdi. Kripto para analisti Pentosh1, fiyatın 38 dolar ile 40 dolar seviyesinde reddedileceğine ve ardından kademeli olarak 32 dolara doğru geri çekileceğini belirtti. ColdBloodShill ise uzun vadeli görünümde yükselişe işaret etti. Buna rağmen fiyatın kısa vadede düşebileceğini de belirtti.

Solana Fiyat Tahmini

Solana yukarı yönlü hareketinin devam etmesi durumunda, en yakın direnç alanı 59 dolar ile 63 dolar seviyesinde görünüyor. Bunun ardından kripto para adına ikinci seviye 79 ile 83 dolar arasında olacak.

Fibonacci geri çekilme seviyesi, hangi yönde olduğuna bakılmaksızın önemli bir fiyat değişimi gerçekleşmeden, fiyatın hareketinden önceki bir seviyeye dönüp dönmeyeceği veya tekrar ziyaret edip etmeyeceği ilkesine göre çalışır.

Ayrıca, gelecekteki yukarı yönlü hareketlerin sonucunda olası en yüksek noktasını belirlemek konusunda da kullanılabilir. SOL için verilen mevcut fiyat hedefleri sırasıyla %60 ve %100 üzerindedir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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