  Kasım Ayı Yükseliş Ayı Mı? Bitcoin’de Yükseliş Senaryosu! Gala Coin Neden Düşüyor? Alibaba’dan Dev Adım! İşte Son Gelişmeler!

Bitcoin’de (BTC) fiyat ve Kripto Piyasa Değeri (TOTALCAP) uzun süredir var olan bir direnç bölgesinin içinde işlem görmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra GALA coin hızlı yükselişini sürdüremedi. Alibaba, ABD’li teknoloji devleriyle rekabet edebilmek amacıyla Tongyi Qianwen 2.0 adı verilen yapay zeka modeli duyurdu.

TOTALCAP Direnç Seviyesinin Üzerinde

Kripto TOTALCAP’te 12 Ekim’den bu yana hızlı bir artış gözlemlendi. Yaşanan bu artışın ardından seviye 24 Ekim’de 1,27 trilyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu seviyenin ardından yaşanan gerilemeyle birlikte 1,25 trilyon dolarlık direncin altına düşüldü. Bahsedilen 1,25 dolarlık seviye direnç seviyesi olarak doğrulandı. 1,25 trilyon dolar seviyesinin Nisan ayından bu yana varlığını koruduğunu belirtmek faydalı olacaktır.

TOTALCAP dün itibariyle yılın en yüksek seviyesine ulaşamasa da, 1,26 trilyon dolarlık değerle yılın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Bu kapanış, direnç alanının kararlı bir şekilde üzerine çıkan ilk kapanış oldu.

TOTALCAP’te yaşanılabilecek yükseliş, mevcut değerin %15 üzerinde olan 1,44 trilyon dolarlık bir sonraki direnci beraberinde getirebilir. Bu yükseliş ihtimaline rağmen, bir süre 1,125 trilyon doların altında kalınması, %13,50’lik bir düşüşü tetikleyebilir ve en yakın destek olan 1,120 trilyon dolar seviyesine gerilemeye sebep olabilir.

Bitcoin Formasyonunda Kırılım Yaklaştı

BTC fiyatı, 24 Ekim tarihinde yılın en yüksek seviyesi olan 35.198 dolara ulaştığından bu yana yükselen bir üçgen formasyonunda işlem görüyor. Yükselen üçgen genel olarak bir boğa formasyonu olarak tanımlanır. Bu formasyonda olası senaryo genel olarak yukarı yönlü bir kırılım olarak kabul edilir.

Üçgen, bir yükseliş formasyonu olarak tanımlanmasına rağmen, BTC fiyatı henüz bu formasyonda beklenilen kırılımı sağlayamadı. Bitcoin bu kırılım adına nihai noktasına doğru yaklaşıyor, bu nedenle formasyonun sınırları dışında bir hareket meydana gelebilir.

Üçgende gerçekleşebilecek bir kırılım, 36.500 dolar beklentisinin gerçekleşmesini yani %6,50’lik artışı getirebilir. Bu fiyat yükselişine ait Bitcoin tahminine rağmen, üçgenin aşağı yönlü kırılması ise %7’lik bir düşüşle 0,382 Fib geri çekilme destek seviyesinin de bulunduğu 31.900 dolara inilmesine sebep olabilir.

GALA Reddedildikten Sonra Düştü

GALA fiyatı 23 Ekim’de azalan direnç trend çizgisini kırdı ve yükselişe geçti. Artış hızlı bir biçimde gerçekleşti ve fiyat 29 Ekim’de 0,022 dolara kadar yükseldi. Ancak, fiyat 0,021 dolarlık yatay direnç seviyesini aşamadı. O andan sonra, uzun bir üst fitil (kırmızı simge) oluşturdu ve o zamandan beri düşüşe geçti.

Olası bir düşüşün devamında, en yakın destek alanı mevcut fiyatın %15 altında görünüyor ve beklenilen ilk seviye 0,016 dolar seviyesi olabilir. Bu düşüş hareketi GALA fiyat tahminine rağmen, 0,021 dolarlık seviyenin kazanılması durumunda, bir sonraki direnç olan 0,028 dolara %50’lik bir artışı tetikleyebilir.

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