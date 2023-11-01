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Ethereum’un Kurucu Ortağı Bir Kez Daha Harekete Geçti! Şimdi de 100 ETH Gönderdi!

Özet

  • Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, son dönemde çeşitli kripto para borsalarına ETH transferleri yapmasıyla dikkat çekiyor.
  • Buterin son olarak 100 adet ETH'yi kripto para borsası Coinbase'e aktardı.
  • Buterin, kişisel çıkarları için ETH satmadığını ve genellikle hayır işleri veya bağışlar için bu tip işlemler gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:05
1 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

En büyük altcoin Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, bir süredir çeşitli kripto para borsalarına yaptığı Ether (ETH) transferleriyle gündeme geliyor. Buterin son olarak 100 adet ETH’yi kripto para borsası Coinbase’e transfer etmesiyle kripto para dünyasının gündemine oturdu.

Buterin’in Ethereum İşlemleri Hakkında

Buterin, ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’e 181 bin dolar değerinde 100 adet ETH aktarmasıyla bir kez daha kripto para dünyasının gündemine oturdu. Ethereum’un kurucu ortağı bu işlemden önce gerçekleştirdiği transferler üzerine önemli bir açıklama yapmış ve 2018’den bu yana kişisel çıkarları için ETH satmadığını belirtişti. Bu nedenle son ETH transferi bir şeylerin yaklaştığına dair şüpheleri artırdı.

Transferle ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar yapılırken birçok kripto para uzmanı, bunun kişisel nedenlerle veya başka bir projeyi finanse etmek için gerçekleştirilmiş bir işlem olabileceğini söylese de transferin arkasındaki ana neden veya gerçek belirsizliğini koruyor. Ayrıca, Buterin’in ETH’lerini kripto para borsalarına aktararak satmaya devam edip etmeyeceği ya da bunun tek seferlik bir işlem olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Buterin: İşim ya da Kişisel Nedenlerle ETH Satmıyorum

Buterin, yakın zaman önce kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı bir açıklamada 2018’den bu yana işi veya kişisel çıkarları için herhangi bir ETH işlemi gerçekleştirmediğini söylemiş ve son birkaç yıl içinde gerçekleştirdiği ETH transferlerinin hayır ve bağış işlerine yönelik olduğunun altını çizmişti. Ayrıca “‘Vitalik XXX adet ETH’yi kripto para borsasına gönderdi gibi başlıklarla herhangi bir bilgi varsa, bunun satış için değil, her zaman bazı hayır kurumlarına veya kar amacı gütmeyen kuruluşlara veya diğer projelere bağış yapmak için olduğunu bilin” eklemesini yapmıştı..

Ethereum’un kurucu ortağı 17 Eylül’den bu yana Bitstamp, Paxos ve Coinbase gibi çeşitli kripto para borsalarına yaklaşık 6.12 milyon dolar değerinde 3 bin 700 adet ETH aktardı.

Öte yandan altcoin kralının fiyatı son 24 saatte yüzde 0,62’lik bir artışla bin 804 dolardan işlem görürken, aynı zaman diliminde işlem hacmi yüzde 13,47 düşüşle 6.65 milyar dolara geriledi. Piyasa değeri ise 216,90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Veriler, ETH’nin fiyatının son 7 günde yüzde 2 arttığını gösteriyor.

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