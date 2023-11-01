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  •   Sıcak Gelişme! Dev DeFi Altcoin’i İçin Merakla Beklenen Açıklama Geldi!

Sıcak Gelişme! Dev DeFi Altcoin’i İçin Merakla Beklenen Açıklama Geldi!

Özet

  • Kripto ve Blockchain alanında hizmet veren Coin98 Finance'in "Ninety Eight" olarak yeniden markalanacağı açıklandı.
  • Coin98 Finance, kripto para ticareti, yatırım ve finansal hizmetlerin sunulduğu bir finansal ekosistemdir.
  • Kullanıcılara farklı kripto paraların alım-satımı, likidite havuzlarına katılım ve staking gibi işlemleri gerçekleştirme fırsatı sunar.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:00
1 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para ve Blockchain alanında faaliyet gösteren bir finansal ekosistemi Coin98 Finance (C98) için merakla beklenen açıklama kısa süre önce yapıldı. Açıklamada Coin98 Finance’in Ninety Eight olarak yeniden markalanacağı belirtildi. İşte detaylar.

“Coin98 Finance Artık Ninety Eight”

Finansal ekosistem Coin98 Finance için merakla beklenen açıklama kısa süre önce yapıldı. Ekosistemin adının Ninety Eight olarak yeniden markalanacağı açıklandı. Yeniden markalanma duyurusu ekosisteminin CEO’su ve kurucu ortağı Vinh The Nguyen tarafından yapıldı.

Vinh The Nguyen kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından “Coin98 Finance artık Ninety Eight” notuyla yeniden markalanmaya gidileceğini duyurdu.

Coin98 Finance Nedir?

Coin98 Finance, kripto para ve Blockchain alanında faaliyet gösteren bir finansal ekosistemdir. Coin98 Finance, kullanıcılarına kripto para ticareti, yatırımı ve finansal hizmetler sunmayı amaçlar. Bu ekosistem, farklı kripto paraların alım satımını yapılması, likidite havuzlarına katılım ve staking gibi işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Coin98 Finance, kripto para dünyasında merkeziyetsiz finans (DeFi) hizmetleri sunan birçok projenin bir araya getirildiği bir ekosistemdir. Kullanıcılar, Coin98 Finance platformu üzerinden farklı DeFi protokollerine erişebilir ve bu protokoller aracılığıyla kripto paralarını değerlendirebilirler. Ayrıca platformun kendi token’i Coin98‘i (C98) kullanarak çeşitli avantajlardan yararlanabilirler.

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