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Terra Classic (LUNC) 30 Kasım’da İşte Bu Seviyede Olacak! Yapay Zeka Altcoin’de Devam Dedi!

Özet

  • Terra Classic (LUNC) topluluğu fiyat artışı için çalışıyor.
  • Yapay zeka uygulamaları, kripto fiyat tahminlerine yardımcı oluyor.
  • LUNC için 30 Kasım 2023 tahmini 0.000073 dolar oldu.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:25
1 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Terra Classic (LUNC) topluluğu tarafından, altcoin’in eski günlerine dönebilmesi adına büyük bir mesai harcanıyor. Bununla birlikte ortaya çıkan tüm yeniliklere ve yakım düşüncelerine rağmen büyük bir fiyat artışının gerçekleşeceği güvence altında kabul edilemiyor.

Kripto Paralar ve Yapay Zeka

Bir token’ın geleceği ile ilgili fiyat tahmini yapılırken sahip oldukları verileri ve küçük hareketleri işleme yeteneği ile üst seviyelere taşınabilir. Bu gibi zamanlarda ise yapay zeka araçları sahneye çıkıyor. İnsan yaşamında önemli bir yer tutmaya başlayan bu uygulamalar ve araçlar, normal yatırımcıların elde edemeyeceği verileri inceleyebilir, aynı zamanda göremeyebileceği detayları da ortaya çıkarabilir.

Yapay zekaların insanlara göre verileri hızlı ve doğru bir şekilde işleme yeteneklerine bağlı olarak, token’lara karşı önyargılı sahibi olmadan fiyat tahmini yapabilirler. Google Bard’a yöneltilen sorunun ardından LUNC ile ilgili 30 Kasım 2023’e kadar yaşanabilecek potansiyel senaryolara dair cevap alındı.

Google Bard ve LUNC Yorumu

Bard, tarafından geçmiş verilere de dayandırılan tahminde, Terra Classic (LUNC) için 30 Kasım’a ait fiyat tahmini 0.000073 dolar oldu. Bahsedilen fiyata göre LUNC, işlem gördüğü 0.0000635 dolar seviyesinden %14,96’lık bir yükseliş yaşayabilir. Bard tarafından bu fiyat tahminine ait birden fazla gerekçe de sunuluyor.

Bard’ın sunduğu ilk neden, 2023’ün başından bu yana piyasada gerçekleşen toparlanma oldu. Bard’a göre bu durum muhtemelen LUNC ve diğer altcoin’lere yönelik talebin artmasını sağlayacak. Bard bu konuna Bitcoin‘i işaret etti ve öncü coin’in fiyatında yaşanan yükselişin tetikleyici olabileceğini belirtti.

İkinci neden olarak LUNC topluluğunun davranışları gösterildi. Bard’a göre topluluğun eylemlerinin LUNC’un sahip olduğu yüksek işlem hacmine ve sosyal medya faaliyetlerine yansıması olabilir.

Bard tarafından şu sözler paylaşıldı:

Genel olarak, Terra Classic’in 2023’ün ikinci yarısında önemli bir yükseliş potansiyeli taşıdığına inanıyorum. Ancak, yatırımcılar her zaman araştırmalarını yapmalı ve riski kendilerine ait olmak üzere yatırım yapmalıdır.

LUNC topluluğu yaşanan devasa çöküşün ardından toparlanma adına token’ını yeniden inşa etmeye çalışıyor. Bu doğrultuda tahmin arayan yatırımcılar ve topluluk fikir konusunda yapay zekalara başvuruyor. Ancak, bu tahminlerin bir şey ifade edip etmeyeceğini yalnızca zaman gösterecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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