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  •   Bitcoin ve XRP’de Yükseliş DOGE ve PEPE’de Düşüş! Peki 1 Kasım’ın En Çok Dikkat Çeken 3 Altcoin’i Hangisi Oldu?

Bitcoin ve XRP’de Yükseliş DOGE ve PEPE’de Düşüş! Peki 1 Kasım’ın En Çok Dikkat Çeken 3 Altcoin’i Hangisi Oldu?

Özet

  • Bitcoin fiyatı %0,56 artarak 34.473 dolar seviyesine geldi.
  • XRP fiyatı %2,81 artışla 0,592 dolara yükseldi.
  • Theta Network %9,96 yükseliş yaşadı ve dikkat çeken altcoin'lerden oldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:30
1 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Kripto paralar Kasım ayını ilk gününde yükselişini sürdürdü ve olumlu bir piyasa yapısı sergiledi. Kripto piyasasında gerçekleşen son yukarı yönlü hareket, kripto paralarda görülen “Uptober” duygusuyla desteklenmiş görünüyor. Özellikle, kripto piyasası korku ve açgözlülük endeksi 72’de güçlü bir görüntü sergiledi ve bu da piyasada bir açgözlülük ortamı bulunduğunun altını çiziyor.

Kripto Paralarda Son Durum

Bugün, yatırımcılar yapılacak olan Federal Rezerv açıklamalarını bekliyor. Yapılacak açıklama, piyasanın gelecekteki performansı için çok önemli bir faktör olabilir. Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniliyor.

1 Kasım itibariyle kripto para piyasası fiyat durumundan bahsedecek olursak, Bitcoin fiyatı %0,56 artışla 34.472,99 dolardan işlem görürken, hacminde %8,02 oranında düşüş yaşandı ve 15,66 milyar dolara geriledi. Bunun yanı sıra, son 24 saatteki piyasa değeri %0,54 artışla 673,31 milyar dolara yükseldi.

Bunun yanı sıra, bir diğer dikkat çeken kripto paran olan XRP’nin fiyatı Çarşamba günü %2,81 artışla 0,592 dolara yükseldi ve hacmi %39 artışla 2,17 milyar dolar oldu. Buna ek olarak, Solana fiyatı yazım sırasında %5,73 artışla 38,14 dolara yükseldi. Memecoin’ler de piyasada yaşanan hareketten gereken payı aldı. Dogecoin fiyatı düne sahip olduğu fiyattan %2,49 oranında düşüş yaşadı ve 0,06752 dolardan işlem gördü.

Pepe coin, ETF haberinin ardından yatırımcıların ilgisini çeken popüler meme coin’lerden bir tanesi olmasına rağmen fiyatı yazım saati itibariyle %1,98’lik düşüşe ev sahipliği yaptı ve 0,000001153 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Dikkat Çeken 3 Altcoin

Theta Network fiyatı, 1 Kasım’da yazım saati itibariyle %9,96’lık bir artış yaşadı ve yazım sırasında 0,7592 dolardan işlem görüyordu. Başlayan işlem gününün en yüksek kazanç elde eden altcoin’lerinden bir tanesi oldu. Son 24 saatteki hacminde devasa bir büyüme gerçekleşti ve %503,98 artışla 92,32 milyon dolara yükseldi.

Geçmişte adından söz ettiren Arweave dünkü yükselişini devam ettirdi ve günün en çok yükselen kripto paralarından bir tanesi oldu. Arewave fiyatı yazım saati itibariyle %6,73 artış gerçekleştirmişti ve 6,12 dolar seviyesinde alıcı buluyordu.

XDC Network günün üçüncü altcoin’i oldu. %4,54’lük yükselişin ardından 0,0516 dolardan işlem görüyordu. Fiyatta yaşanan yükselişe rağmen son 24 saatlik hacmi %19,99 düşüş yaşadı ve 7,24 milyar dolara geriledi.

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