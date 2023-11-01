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Bitcoin’de (BTC) Normale Dönüş Başlıyor Mu? Makroekonomik Faktörlerin Etkisi!

Özet

  • Ekim ayında %26,5 oranında bir artış gösteren Bitcoin (BTC), vadeli işlem primi ve Grayscale GBTC gibi göstergelerle birlikte yüksek seviyelere ulaştı.
  • Ancak BTC’nin hâlâ ATH 69.900 doların %50 altında seyrediyor olması kripto paraların alternatif korunma aracı olarak benimsenme süreci için henüz erken olduğunu gösterebilir.
  • Özellikle ABD Hazinesi'nin açık artırma planları ve kısa vadeli borçlara odaklanma kararı gibi makroekonomik faktörler, Bitcoin'in gelecekteki performansını etkileme potansiyeline sahip.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
05:00
1 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin (BTC) fiyatı Ekim ayı içerisinde %26,5 oranında arttı ve BTC vadeli işlem primi ve Grayscale GBTC’de dahil olmak üzere çeşitli göstergeler bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu nedenle, veriler FTX-Alameda araştırması çöküşü sonrası toparlanma dönemini yansıttığı ve aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın son zamanlarda faiz oranlarında yaptığı artıştan da etkilendiği için BTC için düşüş yönlü bir tez sunmak zor olabilir.

Bitcoin’de Olumlu Gelişmeler

Olumlu göstergelere rağmen Bitcoin fiyatı, Kasım 2021’de ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.900 doların yaklaşık %50 altında kalıyor. Bu keskin fark Bitcoin’in önemini azaltıyor. Bitcoin’in yılbaşından bu yana %108’lik kazancının ardından kripto parada alternatif bir korunma aracı olarak benimsenmesinin hala erken aşamada olduğu gerçeğini vurgulayabilir.

Bitcoin vadeli işlem primindeki, açık faizdeki ve GBTC fon primindeki iyileşmenin normlara dönüş sinyali mi yoksa kurumsal yatırımcıların ilgisinin ilk işaretleri mi olduğuna karar vermeden önce yatırımcıların makroekonomik ortamı analiz etmesi çok önemli.

30 Ekim tarihinde ABD Hazinesi önümüzdeki altı ay içinde 1,6 trilyon dolarlık borcu açık artırmayla satma planlarını duyurdu. Ancak CNBC’ye göre dikkat edilmesi gereken en önemli faktör açık artırmanın büyüklüğü ve kısa vadeli Hazine bonosu ile uzun vadeli tahvil ve tahviller arasındaki denge.

Milyarder ve Duquesne Capital’in kurucusu Stanley Druckenmiller, Hazine Bakanı Janet Yellen’ın kısa vadeli borçlara odaklanmasını eleştirerek bunu “Hazine tarihindeki en büyük hata” olarak nitelendirdi. Dünyanın en büyük ekonomisinin borç oranındaki bu benzeri görülmemiş artış, Druckenmiller’ın Bitcoin’i alternatif bir değer deposu olarak övmesine yol açtı.

Bitcoin’de Vadeli İşlemler

Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlardaki artış, 15,6 milyar dolar ile Mayıs 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yaşanan artış, ekonomideki enflasyonist risklerden kaynaklanan kurumsal talebe bağlanabilir. Özellikle CME, 3,5 milyar dolarlık BTC vadeli işlemleriyle Bitcoin türevleri için ikinci en büyük ticaret alanı haline geldi.

Ek olarak 2 aylık sözleşmeler ile spot fiyat arasındaki farkı ölçen Bitcoin vadeli işlem primi de bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sabit aylık sözleşmeler genellikle spot piyasalarda hafif bir primle işlem görüyor ve bu da satıcıların ödemeyi geciktirmek için daha fazla para talep ettiğini gösterebilir.

Kaldıraçlı BTC long pozisyonlarına olan talep önemli ölçüde arttı. Vadeli işlem sözleşme primi 31 Ekim’de %3,5’ten %8,3’e yükseldi ve 12 aydan beri ilk kez %5’lik nötr-yükseliş eşiğini aştı. Sonuç olarak Bitcoin’in pozitif gelişmeleri, kripto para biriminin iyimserlikten çok normale dönüşe işaret ediyor.

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