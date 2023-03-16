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JPMorgan Bombayı Patlattı! Fed, Bitcoin’i ve Beraberinde Altcoin’leri Her An Coşturabilir!

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Fed'in uygulamaya koyduğu acil durum kredi programı ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolara varan fon enjekte edebilir ve likidite krizini hafifletebilir.
10:31
16 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Fed’in uygulamaya koyduğu acil durum kredi programı ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolara varan fon enjekte edebilir ve likidite krizini hafifletebilir.

“5 Büyük ABD Bankası Dışındaki Bankaların Tuttukları Tahvil Miktarına Eşit”

Nikolaos Panigirtzoğlou liderliğindeki JPMorgan analistleri tarafından dün yayımlanan yatırımcı notunda, “Fed‘in Banka Dönemsel Fonlama Programı’nın kullanımının büyük olması muhtemel. En büyük bankaların başvurmalarının mümkün olmadığı bu programın maksimum kullanımının 2 trilyon dolara yakın olacağı öngörülüyor. Bu, 5 büyük ABD bankası dışındaki bankaların tuttukları tahvil miktarına eşit” denildi.

Notta ayrıca ABD bankacılık sisteminde 3 trilyon dolar tutarında rezerv bulunduğu ve bunun büyük kısmı en büyük bankaların elinde olduğu da belirtildi.

“COVID-19 Salgınından Bu Yana Görülen En Önemli Olay”

Fed’in uygulamaya koyduğu acil durum kredi programları, genellikle finansal kurumlar tarafından kullanılabilecek düşük faizli krediler sağlamak, teminat alımı yapmak veya piyasalarda likiditeyi artırmak gibi çeşitli araçlar kullanarak uygulanmaktadır. Bu programlar, finansal kurumların çeşitli nedenlerle likidite sıkıntısı çektiği durumlarda kullanılabilir.

En son COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlerdeki belirsizlikler nedeniyle Fed’in acil durum kredi programlarını uygulamaya koyduğu görülmüştü. Fed, 2020 yılında salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için birkaç kez acil kredi programları uyguladı. Bu programlar, özellikle küçük işletmelerin finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla oluşturuldu. O dönem piyasaya enjekte edilen fonlar Bitcoin (BTC) ve altcoin‘lerde ciddi bir yükselişe neden oldu ve Mart 2020’de 3 bin 400 dolara kadar düşen en büyük kripto para Kasım 2021’r gelindiğinde 69 bin dolara kadar çıktı.

Fed’in ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolara varan fon enjekte edebileceği haberleri de yeni bir büyük boğa koşusunun başlayabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes, yaşananlarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından “Fed’in Banka Dönemsel Fonlama Programı’ya kurtarılmasıyla ilgili görüşüm yarın sabah Asya saatiyle yayınlanacak. Biraz uzun, ancak bana göre bu COVID-19 salgınından bu yana görülen en önemli finansal olay ve bu yaşananları doğru bir şekilde okursanız kendinizi kripto paralarda çok karlı bir boğa piyasası için hazırlamış olursunuz.” yorumunda bulundu.

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