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Microsoft ve Siemens Kolları Sıvadı! Her Şey Değişiyor! Yapay Zeka Beklenmedik Bir Noktaya Mı Ulaşacak?

Özet

  • Siemens ve Microsoft, yapay zeka asistanlarıyla endüstriyel dönüşümü destekliyor.
  • Ortaklık, farklı sektörlerde gelişimi hedefliyor.
  • Bu gelişme, endüstrilerde inovasyon ve işgücü açığının çözümüne odaklanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
02:00
1 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Teknolojinin önde gelen şirketlerinden bir tanesi olan Siemens ve küresel bir yazılım şirketlerinin zirvesinde bulunan Microsoft, yeni bir ortaklık adına güçlerini birleştirdi. Bir yapay zeka asistanı olarak hizmet veren Siemens Industrial Copilot, çeşitli sektörlerde profesyonel dünyanın dönüşümüne destek olmaya hazırlanıyor. Bahsi geçen sektörler arasında imalat, sağlık, ulaşım ve altyapı da bulunuyor.

Siemens’in Yeni Hamlesi

Siemens ve Microsoft, 31 Ekim’de bir lansman gerçekleştirdi. Lansmanda sadece Siemens Industrial Copilot tanıtılmadı. Bunun yanı sıra, her biri farklı endüstriyel ihtiyaçlara göre geliştirilecek olan bir dizi yapay zeka asistanı planlarının da duyurusu gerçekleştirildi. Bu gelişmiş araçlarların öncelikli hedefi “insan-makine işbirliğini” güçlendirmek ve genel üretkenliği artırmak olacakmış gibi görünüyor.

Beklentilere göre, bu hedef küresel endüstrileri de kapsam içerisinde tutuyor. Şirketler, üretken yapay zekanın faydalarını çok geniş bir kullanım alanına genişletmeyi hedefliyor. AI Copilot’lar imalat sektörünün yanı sıra otomotiv, ambalajlı tüketici ürünleri ve makine yapımı sektörlerinde de önemli adımlar atılması konusunda kapıyı açabilir.

Buna örnek olarak, tanınmış bir Alman otomotiv üreticisi olan Schaeffler gösterilebilir. Şirket, Siemens Industrial Copilot’u çoktan benimsemiş görünüyor. Bu hamleyle birlikte, yapay zeka uygulama ve araçlarının günümüzün endüstriyel ortamındaki pratik uygulanabilirliğinin önemi vurgulanıyor.

Yapay Zekanın Geleceği

Microsoft’un CEO’su Satya Nadella gelecek konusunda umutlu görünüyor. Ortaya çıkan ve üzerinde çalışılan yapay zeka geliştirmelerinin tüm sanayi sektöründe inovasyon için bir ateşleyici olabileceğini öngörüyor. Ayrıca Siemens CEO’su Roland Busch da bu görüşe katılmış görünüyor. Bu bağlamda, bahsi geçen araçların tasarım, geliştirme, üretim ve işletme alanlarındaki dönüştürücü potansiyelinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, insan-makine işbirliğinin var olan işgücü açığı sorununu çözümü konusundaki varlığına de dikkat çekti. Mühendislerin sahip oldukları teknolojinin kod geliştirmeyi hızlandıracağı da belirtilirken, inovasyonu teşvik edecek araçların bulunduğu da belirtildi. Dolayısıyla bu hamle sadece teknolojik bir ilerlemeyle sınırlı kalmayacakmış gibi görünüyor.

Ancak bahsedilen teknoloji sadece bu iki şirketin tekelindeymiş gibi görünmüyor. Siemens’in doğrudan rakibi konumunda bulunan Bosch da yapay zeka ve Web3 alanına giriş yaptı. Fetch.ai Vakfı ile işbirliği açıklayan şirket 100 milyon dolarlık bir hibe programı sundu. Bunun amacı olarak ise yapay zeka, Web3 projelerine fon sağlamak olduğu belirtildi.

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