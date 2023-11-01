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Kripto Varlık Endüstrisindeki Güvenlik Açığı Büyüyor

Özet

  • CetriK isimli Blockchain güvenlik şirketi, kripto endüstrisine ilişkin üçüncü çeyrek güvenlik raporunu yayımladı.
  • Raporda, son aylarda gerçekleşen siber saldırılar ve dolandırıcılık faaliyetleri değerelendirildi.
  • Rapora göre son 1 ayda gerçekleşen siber saldırılar ve dolandırıcılık faaliyetleri, yatırımcıların 32 milyon dolarlık bir kayıp ile karşı karşıya kalmasına neden oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
00:38
1 Kasım 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

CertiK isimli Blockchain güvenlik şirketinin üçüncü çeyrek raporunda son 1 aylık zaman dilimi içerisinde Web3 ekosistemindeki dolandırıcılık faaliyetleri ve siber saldırılar, kripto varlık yatırımcılarının toplamda 32,2 milyon dolarlık bir kayıp ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. Son 1 ayda gerçekleşen dolandırıcılık faaliyetleri ve siber saldırılar, geçmiş aylara kıyasla belirli ölçüde düşüş gösterse de güncel veriler, son dönemlerde kripto endüstrisindeki güvenlik sorunlarının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Kripto Endüstrisindeki Güvenlik Endişeleri Artıyor

Son yıllarda kripto para birimlerinin daha çok sayıda yatırımcı tarafından benimsenmesi ile birlikte kripto endüstrisindeki güvenlik sorunları da her geçen gün artış göstermeye başladı. Ülkelerin mali düzenleyici kurumları son dönemlerde regülasyon çalışmalarına hız verse de kripto endüstrisindeki güvenlik sorunlarında henüz gözlemlenebilir bir azalma görülmedi.

Özellikle Eylül ayında gerçekleşen Mixin Network saldırısı, kripto endüstrisindeki güvenlik endişelerinin büyük ölçüde artmasına neden oldu. Mixin Network saldırısında, ortalama 200 milyon dolarlık bir kayıp ortaya çıktı.

Özellikle 2023 yılının başından bu yana gerçekleşen dolandırıcılık faaliyetleri ve siber saldırıların sayısı, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto endüstrisinde bu süreçte gündeme gelen güvenlik sorunları, son aylarda da artış göstermeye devam etti.

Blockchain Güvenlik Şirketinden Üçüncü Çeyrek Raporu

CetriK isimli bir Blockchain güvenlik şirketi, kripto endüstrisine ilişkin üçüncü çeyrek güvenlik raporu yayımladı. Yayımlanan raporda, son aylarda gerçekleşen dolandırıcılık faaliyetlerine ve siber saldırılara yer verildi ve son dönemlerde artan güvenlik sorunlarına dikkat çekildi.

Rapora göre siber saldırılar ve dolandırıcılık faaliyetleri de dahil olmak üzere Temmuz ayında 79, Ağustos ayında 66 ve Eylül ayında ise 39 farklı güvenlik sorunu bildirildi. Öte yandan son 1 aylık zaman dilimi içerisinde güvenlik sorunlarının sayısında belirli ölçüde azalma görülse de henüz siber saldırıların ve dolandırıcılık faaliyetlerinin sayısında gözlemlenebilir bir düşüş gerçekleşmedi.

Raporda, son 1 aylık zaman dilimi içerisinde gerçekleşen güvenlik sorunlarına da değinildi. Rapora göre son 1 ayda 38 güvenlik sorunu bildirildi ve bu süreçte yatırımcılar, toplamda 32 milyon doların üzerinde bir kayıp ile karşı karşıya kaldı.

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