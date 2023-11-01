  Dikkat! Meme Token’larda Artış Sürerken Olumsuz Sinyal Endişe Yaratabilir!

Kripto para piyasalarında son dönemlerde yaşanan fiyat artışlarının ardından Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Cardano (ADA) da yükseliş ivmesini takip etti.Ancak yatırımcılar kar elde ederken bile önemli bir gösterge satış sinyaline işaret etmeye başladı. Bu durum kripto paralar için trendin tersine dönmesinin başlangıcı olabilir mi?

Meme Token’larda Yükseliş Sürecek Mi?

CoinMarketCap’e göre DOGE, fiyatını %2,2’den fazla artırmayı başarırken, SHIB’in fiyatı son yedi gün içinde %5,4’ün üzerinde artış gösterdi. Ayrıca her iki meme token’ın da sosyal hacimleri geçen hafta daha yüksek seviyede kaldı. Ancak grafikleri düştükçe ağırlıklı duyguları endişe verici hale geldi, bu da bu meme token etrafındaki olumsuz duygunun piyasada baskın olduğu anlamına gelebilir.

DOGE ve SHIB gibi Cardano’nun haftalık tablosu da yükseliş ivmesine destek verdi. CoinMarketCap’in verileri, ADA’nın son yedi gün içinde %6’dan fazla arttığını ortaya koydu. Yazı kaleme alındığında token 0,2985 dolardan işlem görüyordu ve piyasa değeri 10,5 milyar doların üzerindeydi, bu da onu sekizinci en büyük kripto yapıyor. Yaşanan fiyat yükselişi, son 24 saatte işlem hacmindeki artışla desteklendi.

Altcoinlerde Kritik Metrik

Ek olarak LunarCrush’un verileri ADA’nın sosyal katılımının yakın geçmişte %4 arttığına işaret etti. Bu kripto paraların mevcut fiyat hareketi iyimser görünse de popüler bir kripto analisti olan Ali, yakın zamanda fiyat düzeltmesi öneren bir ölçüme dikkat çekti. Paylaşılan tweet’e göre TD Sequential göstergesi günlük grafiklerinde bir satış sinyaline işaret ediyordu.

TD Sequential, yatırımcıların trend tükenmesini ve fiyat dönüşlerini tespit etmelerine yardımcı olabilecek değerli bir teknik analiz aracıdır. Bu nedenle belirtilen kripto paraların durumlarına daha yakından bakmak, önümüzdeki günlerde onlardan ne bekleyebileceğimizin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Özellikle Dogecoin’in göreceli güç endeksi (RSI) ve denge hacmi (OBV) hafif düşüşler kaydetti, bu durumda meme token’ın fiyatının yakında düşebileceğini gösterebilir. Ancak Chaikin Para Akışı (CMF) boğaların lehine kaldı.