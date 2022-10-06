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Kripto Para Yatırımcılarını Şaşırtacak Web3 Anketi!

Web3 anketinin sonuçları şaşırtıcı. Özellikle kripto para yatırımcılarının cevapları şaşırttı.
20:10
6 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

İnternetin dönüşümü veya teknolojinin yeni çağı diyerek Web3’ten bahsetmek kripto para topluluğunun hoşuna gidiyor. Elbette gitmeli çünkü Web3’ün temelleri kripto endüstrisi tarafından atıldı. Eğer Bitcoin’in getirdiği blockchain teknolojisi kripto endüstrisi tarafından bu denli geliştirilmesiydi bugün devletlerin üzerinde çalıştıkları bir CBDC projeleri olmayacaktı. Peki Nakamoto bu dahiyane fikri sebebiyle takdir ediliyor mu? Elbette hayır, örneğin Çin kendi dijital yuan’ını oluşturur oluşturmaz kripto para madenciliğini ve kripto paraları ülkesinde yasakladı. Gerçekten farklı bir teşekkür şekli.

Web3 Geliyor

Geliyor çünkü 2022 yılının ilk 6 ayında 5 milyar dolar yatırım aldı. NFT ölçeklendirme platformu Immutable, bu yılın başlarında NFT’lerle birlikte yalnızca web3 oyunlarına odaklanan 500 milyon dolarlık bir girişim fonu duyurdu. DappRadar tarafından geçen ay yayınlanan bir rapor, web3 oyunlarına ve metaverse‘e odaklanan projelerin 1 Ağustos 2022’den bu yana 750 milyon dolarlık yatırım topladığını gösterdi.

Daha yakın tarihli bir haberde, blockchain oyun geliştiricisi Horizon, Morgan Creek Digital ve Brevan Howard Digital liderliğindeki A Serisi finansman turunda 40 milyon dolar topladı. Öte yandan Meta gibi devlerin devasa projeleri devam ediyor. Instagram artık ABD vatandaşları için NFT’leri destekliyor ve Instagram’ın Web2’den Web3 dönümü bir süredir zaten başladı.

Yani Web3 dönüşümü hızla üzerimize geliyor. Yatırım rakamları, bu alanla ilgilenen şirketlerin isimleri vesaire heyecan verici ancak son Web3 anketi farklı şeyler söylüyor.

Web3 Anketi ve Kripto Paralar

Mobil oyun şirketi Coda Labs, geçtiğimiz günlerde Web3 oyun endüstrisine odaklanan bir kullanıcı araştırması gerçekleştirdi. Çalışma, önde gelen bir veri oluşturma firması ve Pazar Araştırmaları Derneği’nin bir üye kuruluşu olan WALR tarafından yönetildi. Toplam 6.921 katılımcıyla yapılan ankette katılımcıların %81’i oyuncu olarak sınıflandırıldı. Bunlar ayda en az 2 kez oyun oynayan katılımcılardı.

Bir sonraki kategori ise oyuncu olmayan ancak kripto paralarla ilgilenenlerdi. Son kategori ise hedef kitleydi “ayda en az iki kez oyun oynayan ve düzenli olarak DEX’ler ve NFT’lerle etkileşime giren” katılımcılardı.

Japonya’daki katılımcıların %90’ı üçüncü grupta yer alıyordu. Güney Afrika’da ise bu grup %24’tü. Çalışma, Web3 oyununun henüz “kitlesel bir pazar” olmadığı sonucuna vardı. Oyuncuların %52’si herhangi bir web3 oyun terimine aşina değildi.

Kripto paralarla ilgilenmeyen oyuncu grubunu çoğu kripto paralardan hoşlanmıyor ve Web3 oyunlarının yüksek başlangıç sermayesine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Kripto paralarla ilgilenip Web3 oyunlarına giriş yapmayanlar ise dolandırıcılık riskine dikkat çekiyor. Bu bize şunu söylüyor. Artık dünyanın en büyük oyun şirketlerinin bu alanda kendi ürünlerini piyasaya sürmesi gerekiyor ve mevcut haliyle Web3, özellikle oyun alanı henüz büyüme potansiyelini yakalayabilmiş değil.

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