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  •   Son Dakika: Terra (LUNA) Cephesinde Sevindiren Mahkeme Kararı!

Son Dakika: Terra (LUNA) Cephesinde Sevindiren Mahkeme Kararı!

LUNA menkul kıymet mi? Güney Kore mahkemesi yeni kararını açıkladı. Bugün Terra için ikinci önemli gelişme.
20:34
6 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Do Kwon halen kaçak ve Terra (LUNA)’nın arkasındaki şirket problemler yaşamaya devam ediyor. Ancak birkaç dakika önce yeni bir duyuru yayınlandı. Buna göre Güney Kore mahkemesi bugün dolaşıma giren bir haberle ilgili yeni kararını açıkladı. Peki Terra yatırımcılarını sevindirecek bu gelişme neydi?

Terra (LUNA) Haberleri

Güney Kore mahkemesi Terraform Labs çalışanı için tutuklama emrini reddetti, bu tutuklandığına dair raporların ortaya çıkmasından saatler sonra geldi. Soyadı Yu olan bireyin tutuklanması, UST ve Terraform tokeni LUNA’nın çöküşünün ardından Terraform Labs’ın devam eden soruşturması sırasında bu tür ilk tutuklama olmuştu. Ancak Yonhap News ve SBS, o zamandan beri bir yargıcın tutuklamanın gerekli olup olmadığını sorgulayarak tutuklama emrini reddettiğini bildirdi. 

Raporlara göre yargıç, bu yılın başlarında değeri düşen Terra blockchain ekosisteminin yerel tokeni LUNA‘nın kesinlikle Kore yasalarına göre bir menkul kıymet tanımına girip girmediği konusunda şüphelere sahip. Yonhap’a göre, Yu’nun otomatik yatırım araçları veya botları kullanarak Kore Sermaye Piyasası Yasasını ihlal etmekle, ayrıca dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlandığı bildirildi. Yonhap’a göre, savcılık Yu için yeniden tutuklama emrine başvurup başvurmamayı değerlendiriyor.

Yatırımcıları sevindiren kısım ise LUNA’nın menkul kıymet olarak tanımlanmasındaki şüphedir.

Terra Mahkeme Kararı

Yonhap tarafından yayınlanan rapora göre ifadesi alınan Yu, Terra’nın kurucusu Do Kwon’un önemli bir yardımcılarından biridir. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kwon’a yerel pasaportunu 14 gün içinde iade etmesini emretti. Pasaport bu süre içinde iade edilmezse, Kwon pasaportunu kaybetmiş olacak. İddialara göre Kwon bu tarz bir karara hukuki yoldan itiraz edecek ve başka bir ülkeden pasaport almanın yollarını araştıracak.

Kesin olarak tek şey Do Kwon’un sürekli olarak yatırımcıları aldatan ve resmi kurumları yalanlayan açıklamalar yaptığıdır. Kırmızı bülten iddiaları ilk ortaya atıldığında Do Kwon bunun asla gerçek olmadığını söyledi ve ardından Interpol iddiaları doğruladı. Do Kwon’un nerede olduğu kesin olarak bilinmiyor ve Güney Kore savcılığı kendisine ulaşamadıklarını söylüyor. Ancak Kwon, bu iddiaları da reddetti. Tıpkı UST iflasından önce benzer bir stablecoin projesinin batırdığı ortaya çıktığında yaptığı şeyi yapıyor. Do Kwon sürekli olarak iddiaları reddediyor. LUNA yatırımcılarının ilerleyen süreçte şiddetlenebilecek hukuki baskının fiyat üzerindeki etkilerine hazırlıklı olması gerek.

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