Varsayalım ki 2030 yılına kadar LUNA piyasadan silinmedi. Peki kaç doları görür? Buna cevabı olan birileri var.

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Bugün LUNA fiyatı çok ucuz (eski performansına göre) ve önümüzdeki yıllarda göstereceği fiyat performansına dair farklı tahminler bulunuyor. Ucuz fiyatına rağmen yatırımcıların önemli kısmı LUNA’ya ilgi göstermiyor. Elbette bunun temelinde Do Kwon’un kaybettiği güven var. Peki yatırımcılar bundan yıllar sonra bugünkü ucuz fiyatı hatırlayıp pişmanlık yaşar mı?

Terra (LUNA)

Terra blokchain’i 2018’de Terraform Labs tarafından merkezi olmayan uygulamalara ev sahipliği yapması için tasarlandı. Bununla birlikte, Terra ağının kripto parası LUNA’nın geçmişi oldukça çalkantılıydı. Do Kwon ve Daniel Shin, 2018’de Güney Kore’nin başkenti Seul’de Terraform Labs‘ı kurdular. Ertesi yıl, Terra ağında UST ve LUNA’yı başlattılar. 17 finansman turunda Galaxy Digital, Pantera Capital ve Hashed gibi firmalardan toplam 58 milyon dolar toplandı.

TerraUSD’nin doğuşu ve çöküşünü hepimiz biliyoruz bu sebepten detaylarına girmemize gerek yok. LUNA, bir zamanlar piyasanın en iyi performans gösteren oyuncularından biriydi ve altcoin bir zamanlar 2021’in sonuna doğru piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimi arasındaydı. Ancak bu devin yıkımı kripto para yatırımcılarından 45 milyar doları sildi. Terra sistemi fiyatlarının sabitlenebilmesi için daha fazla UST ve LUNA token satın almak için Bitcoin rezervleri tutmayı hedefliyordu ancak olmadı. Nitekim bu planı açıkladıklarında Bitcoin kısa süreli yükselişler görmüştü. 10 milyar dolarlık rezerv hedefi açıklaması piyasayı ciddi anlamda yukarı taşımıştı.

Terra (LUNA) 2025 ve 2030 Fiyat Tahmini

Terra 2.0 ağındaki işlemler PoS konsensüs mekanizması aracılığıyla doğrulanır. Ağın belirli bir zamanda çalışan 130 doğrulayıcısı vardır. Bir PoS platformu olarak, doğrulayıcının gücü, stake edilen token miktarıyla bağlantılıdır. 28 Mayıs 2022’de yolculuğuna 19 dolardan başlayan LUNA, ertesi gün hızla 5 doların altına düştü. Mayıs 2022’nin sonunda değeri 11 doların biraz üzerindeydi, ancak kısa süre sonra Haziran ayı başladığında Celsius’un para çekmeleri askıya almasıyla (stETH olayları vs) fiyat yeniden düştü.

Fiyat hedeflerine gelecek olursak. Changelly 2025 yılında LUNA’nın fiyatının 7.26 ila 8,62 dolar arasında değişeceğini düşünüyor. Telegaon da 2025’te maksimum fiyatın geçmiş performansa göre 69 dolara ulaşacağını açıkladı. Changelly 2030 yılında LUNA’nın maksimum ve minimum fiyatlarının 48,54 dolar ve 57,68 dolar olacağını düşünüyor.

LUNA‘ya yatırım yapmayı düşünüyorsanız, önemli bir krizin ardından piyasaya sürüldüğünü unutmamalısınız. Ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde LUNA geliştiricileri ve yatırımcıları topluluğunun nasıl davrandığını görmemiz gerekir. Ağ, geliştiricilerin onu terk etmesiyle bir hayalet kasabaya da dönüşebilir. Peki Bitcoin (BTC) yarın bu saatlerde kaç dolar olur? Buna herkesin cevabı farklıdır ancak büyük çoğunluğu yarın bu saatlerdeki fiyatı doğru tahmin edemez. Bitcoin gibi güçlü bir varlığın bile 24 saat sonraki performansını kestiremiyorken Changelly ve Telegaon’un yıllar sonrasına verdiği hedeflerin %100 gerçek olacağını düşünmek mantıksızdır. Bundan dolayı yatırım kararlarınızı kendiniz almalısınız ve fiyatın sıfıra gidebileceğini bilerek sermayenizi buna göre riske etmelisiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.