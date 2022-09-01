Reklam
Al / Sat

Terra (LUNA) 2025 ve 2030 Fiyat Tahmini! Pişman Edecek Mi?

Varsayalım ki 2030 yılına kadar LUNA piyasadan silinmedi. Peki kaç doları görür? Buna cevabı olan birileri var.
19:15
1 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün LUNA fiyatı çok ucuz (eski performansına göre) ve önümüzdeki yıllarda göstereceği fiyat performansına dair farklı tahminler bulunuyor. Ucuz fiyatına rağmen yatırımcıların önemli kısmı LUNA’ya ilgi göstermiyor. Elbette bunun temelinde Do Kwon’un kaybettiği güven var. Peki yatırımcılar bundan yıllar sonra bugünkü ucuz fiyatı hatırlayıp pişmanlık yaşar mı?

Terra (LUNA)

Terra blokchain’i 2018’de Terraform Labs tarafından merkezi olmayan uygulamalara ev sahipliği yapması için tasarlandı. Bununla birlikte, Terra ağının kripto parası LUNA’nın geçmişi oldukça çalkantılıydı. Do Kwon ve Daniel Shin, 2018’de Güney Kore’nin başkenti Seul’de Terraform Labs‘ı kurdular. Ertesi yıl, Terra ağında UST ve LUNA’yı başlattılar. 17 finansman turunda Galaxy Digital, Pantera Capital ve Hashed gibi firmalardan toplam 58 milyon dolar toplandı.

TerraUSD’nin doğuşu ve çöküşünü hepimiz biliyoruz bu sebepten detaylarına girmemize gerek yok. LUNA, bir zamanlar piyasanın en iyi performans gösteren oyuncularından biriydi ve altcoin bir zamanlar 2021’in sonuna doğru piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimi arasındaydı. Ancak bu devin yıkımı kripto para yatırımcılarından 45 milyar doları sildi. Terra sistemi fiyatlarının sabitlenebilmesi için daha fazla UST ve LUNA token satın almak için Bitcoin rezervleri tutmayı hedefliyordu ancak olmadı. Nitekim bu planı açıkladıklarında Bitcoin kısa süreli yükselişler görmüştü. 10 milyar dolarlık rezerv hedefi açıklaması piyasayı ciddi anlamda yukarı taşımıştı.

Terra (LUNA) 2025 ve 2030 Fiyat Tahmini

Terra 2.0 ağındaki işlemler PoS konsensüs mekanizması aracılığıyla doğrulanır. Ağın belirli bir zamanda çalışan 130 doğrulayıcısı vardır. Bir PoS platformu olarak, doğrulayıcının gücü, stake edilen token miktarıyla bağlantılıdır. 28 Mayıs 2022’de yolculuğuna 19 dolardan başlayan LUNA, ertesi gün hızla 5 doların altına düştü. Mayıs 2022’nin sonunda değeri 11 doların biraz üzerindeydi, ancak kısa süre sonra Haziran ayı başladığında Celsius’un para çekmeleri askıya almasıyla (stETH olayları vs) fiyat yeniden düştü.

Fiyat hedeflerine gelecek olursak. Changelly 2025 yılında LUNA’nın fiyatının 7.26 ila 8,62 dolar arasında değişeceğini düşünüyor. Telegaon da 2025’te maksimum fiyatın geçmiş performansa göre 69 dolara ulaşacağını açıkladı. Changelly 2030 yılında LUNA’nın maksimum ve minimum fiyatlarının 48,54 dolar ve 57,68 dolar olacağını düşünüyor.

LUNA‘ya yatırım yapmayı düşünüyorsanız, önemli bir krizin ardından piyasaya sürüldüğünü unutmamalısınız. Ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde LUNA geliştiricileri ve yatırımcıları topluluğunun nasıl davrandığını görmemiz gerekir. Ağ, geliştiricilerin onu terk etmesiyle bir hayalet kasabaya da dönüşebilir. Peki Bitcoin (BTC) yarın bu saatlerde kaç dolar olur? Buna herkesin cevabı farklıdır ancak büyük çoğunluğu yarın bu saatlerdeki fiyatı doğru tahmin edemez. Bitcoin gibi güçlü bir varlığın bile 24 saat sonraki performansını kestiremiyorken Changelly ve Telegaon’un yıllar sonrasına verdiği hedeflerin %100 gerçek olacağını düşünmek mantıksızdır. Bundan dolayı yatırım kararlarınızı kendiniz almalısınız ve fiyatın sıfıra gidebileceğini bilerek sermayenizi buna göre riske etmelisiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Fenerbahçe Token Neden Yükseliyor? FB Token Asrın Bombasını Fiyatlıyor!
Fenerbahçe Token Neden Yükseliyor? FB Token Asrın Bombasını Fiyatlıyor!
Popüler Altcoin Robinhood’da Listelendi! Fiyatlamada Etkisi Olacak Mı?
Popüler Altcoin Robinhood’da Listelendi! Fiyatlamada Etkisi Olacak Mı?
Bu Kripto Coin Yüzde Yüz Arttı! Almak İçin Geç Mi Kalındı?
Bu Kripto Coin Yüzde Yüz Arttı! Almak İçin Geç Mi Kalındı?
Yatırımcılar Dikkat! Madenciler Bu Coinin Fiyatını Uçurabilir!
Yatırımcılar Dikkat! Madenciler Bu Coinin Fiyatını Uçurabilir!
Düşüşü Bilen Analistin Bitcoin ve 2 Büyük Altcoin İçin Şok Tahmini!
Düşüşü Bilen Analistin Bitcoin ve 2 Büyük Altcoin İçin Şok Tahmini!
İflas Eden Kripto Para Yüzde 80 Düşmüştü! Altcoin Yükselmeye Başladı!
İflas Eden Kripto Para Yüzde 80 Düşmüştü! Altcoin Yükselmeye Başladı!
Analist Kanıt Sundu: Ethereum ve 3 Altcoin’de Ralli İçin Geri Sayım Başladı!
Analist Kanıt Sundu: Ethereum ve 3 Altcoin’de Ralli İçin Geri Sayım Başladı!
Robinhood’dan Altcoin için Müjde: Ana Ağda Yatırma ve Çekme İşlemleri Başladı
Robinhood’dan Altcoin için Müjde: Ana Ağda Yatırma ve Çekme İşlemleri Başladı
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022