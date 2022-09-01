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Kripto para piyasaları artan DXY’nin etkisiyle negatif seyrine devam ediyor. Bitcoin yeniden 20.000 doların altında. Fed’in sıkı para politikasından vazgeçmeyecek olması, kripto paraları ilgilendiren olumsuz haberler ve daha fazla gelişme altcoinleri önemli ölçüde düşürdü. Eylül ayının geçtiğimiz yıllarda Bitcoin fiyatına uğurlu gelmediğini de biliyoruz. Ancak bu altcoin yükseliş sinyali veriyor.

Ethereum (ETH)

Kripto para analitik firması Santiment‘e göre, altcoin kralı Ethereum (ETH) mevcut ayı piyasasının ortasında yükseliş sinyalleri veriyor. Piyasa izleme platformuna göre yatırımcılar Ethereum’u geçen yılın haziran ayından bu yana görülen en yüksek oranda açığa satıyor. Santiment’e göre bu durum geçmişte birçok kez fiyat yükselişini peşinden getirdi. Yani daha fazla yatırımcı düşüşe oynuyorsa ETH onlara güzel bir sürpriz yapabilir. Nitekim bunu işlem hacmi düşük altcoinlerde daha fazla görüyoruz. Örneğin Celsius’un CEL tokeni 0,2 doların altına kadar düştü ve aşırı miktarda short pozisyon birikti. Bunu fırsata çeviren bazı büyük oyuncular fiyatı 1 doların üzerine taşıyarak on milyonlarca dolar tasfiyeye sebep oldu.

Eylül ayı birkaç istisna dışında kripto paraların düşüşüne sebep olmuştu. Özellikle Birleşmeye günler kala Ethereum’un nasıl bir performans göstereceği tam anlamıyla merak konusudur.

Ethereum (ETH) Tahminleri

Kripto analiz firması, Bitcoin’in son birkaç yıldaki fiyat oynaklığına rağmen borsalardaki arzın azaldığına dikkat çekiyor. Kral kriptonun borsa arzı son zamanlarda 2018’in sonundan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu durum BTC’nin de kısa süreliğine de olsa rahat bir nefes alabileceğini gösteriyor. Birçok analist daha derin bir dipten önce en büyük kripto para biriminin bir miktar toparlanmasını bekliyor.

“Düşüş trendleri sırasında, uzun vadeli yatırımcıların toplam arzın daha büyük bir yüzdesini oluşturduğunu görmek alışıldık bir durumdur”.

Ethereum (ETH) yazı hazırlandığı sırada 1.535 dolardan alıcı buluyor. Özellikle 1.800 dolar seviyesini kaybettikten sonra ETH daha fazla düşüş gördü. Uzmanlar Eylül ayı için ETH fiyatının 2.400 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyordu. Ancak bu ay yapılacak FOMC toplantısı ve kripto paralara yağmaya devam eden FUD buna pek izin verecek gibi görünmüyor. 2002 yılından bu yana ilk defa 109,8 seviyesine ulaşan dolar endeksi (DXY) daha da güçlenen doların kripto paraları baskılamaya devam edeceğini gösteriyor. Ancak Ethereum Eylül ayında negatif ayrışabilirse 2.400 dolar üzerinde yükseliş momentumunun artması beklenebilir.