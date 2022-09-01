Reklam
Al / Sat

Yükseliş Sinyali Veriyor! Bu Kripto Para Kaç Doları Görecek?

Piyasa düşerken altcoin kralı yükseliş sinyali gönderiyor. Yatırımcıları Eylül ayında neler bekliyor?
19:50
1 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları artan DXY’nin etkisiyle negatif seyrine devam ediyor. Bitcoin yeniden 20.000 doların altında. Fed’in sıkı para politikasından vazgeçmeyecek olması, kripto paraları ilgilendiren olumsuz haberler ve daha fazla gelişme altcoinleri önemli ölçüde düşürdü. Eylül ayının geçtiğimiz yıllarda Bitcoin fiyatına uğurlu gelmediğini de biliyoruz. Ancak bu altcoin yükseliş sinyali veriyor.

Ethereum (ETH)

Kripto para analitik firması Santiment‘e göre, altcoin kralı Ethereum (ETH) mevcut ayı piyasasının ortasında yükseliş sinyalleri veriyor. Piyasa izleme platformuna göre yatırımcılar Ethereum’u geçen yılın haziran ayından bu yana görülen en yüksek oranda açığa satıyor. Santiment’e göre bu durum geçmişte birçok kez fiyat yükselişini peşinden getirdi. Yani daha fazla yatırımcı düşüşe oynuyorsa ETH onlara güzel bir sürpriz yapabilir. Nitekim bunu işlem hacmi düşük altcoinlerde daha fazla görüyoruz. Örneğin Celsius’un CEL tokeni 0,2 doların altına kadar düştü ve aşırı miktarda short pozisyon birikti. Bunu fırsata çeviren bazı büyük oyuncular fiyatı 1 doların üzerine taşıyarak on milyonlarca dolar tasfiyeye sebep oldu.

Eylül ayı birkaç istisna dışında kripto paraların düşüşüne sebep olmuştu. Özellikle Birleşmeye günler kala Ethereum’un nasıl bir performans göstereceği tam anlamıyla merak konusudur.

Ethereum (ETH) Tahminleri

Kripto analiz firması, Bitcoin’in son birkaç yıldaki fiyat oynaklığına rağmen borsalardaki arzın azaldığına dikkat çekiyor. Kral kriptonun borsa arzı son zamanlarda 2018’in sonundan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu durum BTC’nin de kısa süreliğine de olsa rahat bir nefes alabileceğini gösteriyor. Birçok analist daha derin bir dipten önce en büyük kripto para biriminin bir miktar toparlanmasını bekliyor.

“Düşüş trendleri sırasında, uzun vadeli yatırımcıların toplam arzın daha büyük bir yüzdesini oluşturduğunu görmek alışıldık bir durumdur”.

Ethereum (ETH) yazı hazırlandığı sırada 1.535 dolardan alıcı buluyor. Özellikle 1.800 dolar seviyesini kaybettikten sonra ETH daha fazla düşüş gördü. Uzmanlar Eylül ayı için ETH fiyatının 2.400 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyordu. Ancak bu ay yapılacak FOMC toplantısı ve kripto paralara yağmaya devam eden FUD buna pek izin verecek gibi görünmüyor. 2002 yılından bu yana ilk defa 109,8 seviyesine ulaşan dolar endeksi (DXY) daha da güçlenen doların kripto paraları baskılamaya devam edeceğini gösteriyor. Ancak Ethereum Eylül ayında negatif ayrışabilirse 2.400 dolar üzerinde yükseliş momentumunun artması beklenebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Yatırımcılar Dikkat! Ethereum’un Parlak Projesi Işıldıyor!
Yatırımcılar Dikkat! Ethereum’un Parlak Projesi Işıldıyor!
Teknik Analiz: Bitcoin Ve Ethereum’un Kritik Destek Seviyeleri!
Teknik Analiz: Bitcoin Ve Ethereum’un Kritik Destek Seviyeleri!
Ethereum Merge, Bu Altcoin’i Şahlandırıyor! Yeni Veriler!
Ethereum Merge, Bu Altcoin’i Şahlandırıyor! Yeni Veriler!
Ethereum’da Yükseltme Öncesinde Hareketli Günler! Yükseliş Gelecek Mi?
Ethereum’da Yükseltme Öncesinde Hareketli Günler! Yükseliş Gelecek Mi?
Alarmlar Kuruldu, Zaman Daralıyor! Bu Altcoin Çok Önemli Bir Noktaya Ulaştı!
Alarmlar Kuruldu, Zaman Daralıyor! Bu Altcoin Çok Önemli Bir Noktaya Ulaştı!
Bitcoin Ve Ethereum’da Beklenen Ralli İçin Gereken Kritik Seviyeler!
Bitcoin Ve Ethereum’da Beklenen Ralli İçin Gereken Kritik Seviyeler!
Merge Öncesi Ethereum’da Yükseliş Yaşanacak Mı? İşte Detaylar!
Merge Öncesi Ethereum’da Yükseliş Yaşanacak Mı? İşte Detaylar!
Ethereum (ETH) Yatırımcıları Mutsuz! Fiyat Bu Dibe İnecek Dedi!
Ethereum (ETH) Yatırımcıları Mutsuz! Fiyat Bu Dibe İnecek Dedi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022