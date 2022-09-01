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Düşüşü Bilen Analistin Bitcoin ve 2 Büyük Altcoin İçin Şok Tahmini!

Bitcoin (BTC) ve iki büyük altcoin ilerleyen günlerde hangi seviyeleri görecek. Son düşüşü doğru tahmin eden analist hedeflerini paylaştı.
20:19
1 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 25.000 doların üzerindeyken birçok yatırımcı fiyatın artık 28.000 dolar bölgesine tırmanmasını bekliyordu. Ancak bu analist 19.000 dolara doğru keskin bir düşüşe işaret etti. Nitekim zaman onu haklı çıkardı ve BTC fiyatı çok sürmeden hedef bölgesine girdi. Şimdi ise BTC ve popüler 2 kripto paranın bu seviyeleri izleyeceğini söylüyor.

Düşüşü Bilen Analistin Bitcoin Yorumu

Kripto para kralı yazı hazırlandığı sırada 19.650 dolardan alıcı buluyor. Fed’in sıkı politikası sebebiyle güçlenen dolar DXY’yi 109,8 seviyesinin üzerine taşıdı. En son 20 yıl önce bu seviye görülmüştü. Kripto paraları baskılayan sıkı para politikaları Powell tarafından yapılan son açıklamalara bakarsak önümüzdeki aylarda da devam edecek. Önümüzdeki FOMC toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde olacak. Yılın kalan iki toplantısı ise 1-2 Kasım ve 13-14 Aralık’ta yapılacak. Eylül toplantısı için 75bp artış beklentisi %70 seviyesini aştı.

Son kripto para düşüşünü doğru tahmin eden analist ise aşağıdaki grafiği paylaşarak Bitcoin fiyatının kısa vadede toparlanabileceğini düşünüyor.

Analiste göre Bitcoin fiyatı 22.500 dolar ile 23.200 dolar arasında yeni bir zirveye hazırlanıyor. Ancak yatırımcıların sevinmesi için henüz erken, Capo takma isimli analist sonrasında fiyatın 16.000 dolara kadar düşeceğini söylüyor.

BNB ve Ethereum (ETH) Tahminleri

Eylül ayının Ethereum için aylardır harika geçeceği konuşuluyordu. Ancak Fed’in artan agresif faiz artışı isteği bunu engelliyor. Merge için 10-16 Eylül tarihleri arasında bir zaman dilimi hedeflendi. Eğer mevcut baskı devam ederse ETH fiyatı bu büyük haberin 2.000 doların altında karşılayabilir. Ancak Santiment artan short pozisyonlar nedeniyle Ethereum yatırımcıların bu ayın ortasına kadar iyi bir yükseliş görebileceğini düşünüyor. Peki son düşüşü doğru tahmin eden bu analist Ethereum için nasıl bir yol çiziyor? Aşağıdaki grafiği paylaşan Capo, ilk olarak ETH fiyatının 1.700 ile 1.900 dolar arasında bir zirve yapmasını bekliyor. Sonrasında ise ETH fiyatı 650-700 dolar aralığında tarihi dibini görecek.

Peki Binance Coin (BNB) nereye gidecek? Analiste göre fiyat aşağıdaki yolu izleyerek 198 doların altına düşecek. Ancak öncesine 310 dolarda son zirvesini yapacak. ETH ve BNB için hedeflediği zirveler yukarıda bahsettiğimiz BTC toparlanmasıyla aynı zaman denk geliyor.

Elbette Capo’nun son düşüşü doğru tahmin etmesi ona bir süper güç vermiyor. Bu tahminlerinde başarısız olursa son fiyat hareketini yanlış tahmin etmiş olur ve o bu yüzden ölmeyi istemeyecektir. Yatırımcıların kendi risklerini analist etmesi ve buna göre adımlar atması gerekir.

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