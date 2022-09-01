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Bugün akşam saatlerinde dolaşıma giren bir gelişme FB Token yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Fan tokenin fiyatı artıyor. Kripto para piyasalarında çok farklı alanlarda altcoinler bulunuyor. Bunlardan biri de fan tokenlerdir. Sezonluk artışlarla yatırımcılarına genellikle daha sabit kazançlar vadeden bu altcoin grubu transfer haberleri veya ortaklıklarla yükseliyor.

Fenerbahçe Token Neden Yükseliyor?

Ajansspor tarafından paylaşılan habere göre Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus dünyanın en iyi futbolcuları arasına adını yazdıran Cristiano Ronaldo ile görüştü ve onu Fenerbahçe’ye transfer konusunda ikna etti. İddialara göre Ali Koç bu büyük ismi takıma dahil ederek asrın bombasını patlatmak istiyor. Bir süredir farklı takımlarla adı anılan Ronaldo, Barcelona’ın BAR tokeninde de yükselişe neden olmuştu. Sonrasında CZ onunla özel NFT’lerinin Binance üzerinde satışını kapsayan bir anlaşmaya yaptı.

FB Token yazı hazırlandığı sırada 1,97 dolardan alıcı buluyor. Dolar bazlı 2,16 seviyesine yükselen altcoin ilk çıktığı borsada işlem görmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo’nun transferi ilerleyen saatlerde kesinleşir ve resmi bir açıklama olursa FB Token fiyatının daha da arttığını görebiliriz. Nitekim bu gelişme fan tokenlerle ilgilenen spor meraklılarının FB Token’e ilgi göstermesine de neden olabilir.

Fenerbahçe Token (FB)

2021 Mayıs ayında 11 dolar sınırına yaklaşan FB Token son 24 saatte TL paritesinde 39,85 TL’yi gördü. İlk listelendiği süreçte ciddi anlamda yükselen token sonrasında istikrarlı bir düşüş gördü. Bu yılın mayıs ayında kripto para piyasalarındaki genel düşüşlerden fazlasıyla etkilendi ve TL cinsinden 24 seviyesine kadar düştü. Ön satışta 30 TL ve 15 TL’lik fiyatlardan talep toplanmıştı. Altcoinin 30 TL altına düşmesi birçok erken dönem yatırımcısının (hold edenler için) zararına neden oldu. Ancak ilk listelendiği günlerde TL cinsinde 10x’in üzerinde kazanç getirdiğini de unutmamak gerekiyor.

30 TL’den alım yapabilen az sayıda yatırımcı işlem tahtası açılır açılmaz varlıklarını satma imkanı buldu. 15 TL’lik seçenekten alım yapanlar ise mayıs ayından bu yana varlıklarının %6,66’sını satabiliyor. Kademeli kilit açılışı dolaşıma giren tokenlerin hızını sınırladığı için fiyatın bir nebze güçlü kalabilmesini sağlıyor. FB Token için şampiyonluk veya bu tarz sansasyonel transferlerin fiyata etki etmesi doğaldır. Fan tokenlerde genellikle fiyatın yönünü belirleyen teknik analiz değil bu tarz haber akışları olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.