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Piyasadaki belirsizliklere rağmen, Ripple (XRP) gibi bazı kripto para birimlerinin önemli destek seviyelerini kaybetmesi veya Litecoin (LTC) gibi bir zamanlar piyasadaki en karlı kripto paraların zirvesine geri dönmesi nedeniyle bugün kripto para piyasalarında farklı bir dinamik görüyoruz. Ripple’ın mahkemedeki kısa başarısına ve piyasada geneline kıyasla nispeten sakin performansına rağmen, popüler altcoin gelecekteki olası bir rallinin temeli olması gereken önemli bir destek seviyesini kaybetti.

XRP’da Ciddi Kayıp

Kripto para piyasalarının geneline hakim olan trend çizgisi XRP ve diğer tüm sayısız varlıklar için mevcuttu. Kripto para birimindeki trend çizgisi, XRP’nin 0,3 dolarlık psikolojik dirençten yukarı yönlü hareketiyle Temmuz ayında oluştu. Artan satış baskısının ardından XRP, 24 saatten daha kısa bir sürede %10 oranında fazla düştü ve ilk başta başarılı görünen başka bir test gerçekleştirdi. Ne yazık ki, beş günlük konsolidasyondan sonra, boğalar ayılara karşı savaşı kaybetti ve tokenin fiyatı, kripto para birimini yukarı yönlü hareket ettiren 70 günlük desteği kırarak 0,33 doların altına düştü.

Litecoin’in Başarısı

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda yüksek kar oranlarıyla yatırımcıların ilgi odağı olan Litecoin tekrar iş başında. Litecoin’i uzun zamandır ilk kez en karlı kripto para birimlerinin başında görmek, eski usul kripto para yatırımcıları için hoş bir sürpriz oldu. Mayıs 2021’den bu yana uzun bir gerileme içinde hareket etmesine rağmen, Litecoin son üç ayda değerinin yarısından fazlasını kaybetmesinin ardından bir geri dönüş rallisine girmeye çalışıyor olabilir. XRP’nin aksine Litecoin, trend çizgisini takip ediyor ve 50 günlük hareketli ortalamanın direnç seviyesini yukarı yönlü kırmaya çalışabilir. Geliştiricilerin GitHub’daki etkinliğine göre, Litecoin hala aktif olarak destekleniyor ve üzerinde çalışılıyor. Ayrıca kripto para birimindeki en son güncelleme ile tokenın güvenlik ve gizlilik konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü.