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  •   Bitcoin Öncü, Altcoinler Takip Ediyor! İşte Piyasanın Liderleri!

Bitcoin Öncü, Altcoinler Takip Ediyor! İşte Piyasanın Liderleri!

Bitcoin'in lideri olduğu kripto para piyasasında bazı altcoinler de piyasada hatırı sayılır bir büyüklüğe sahip ve bu durum dikkat çekiyor.
01:00
2 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Şubat 2022’de Statista, kripto para birimi hakkında bir anket yaptı ve sonuçlar gerçekten çarpıcıydı. Var olan ve kullanımı devam eden 10.397’den fazla kripto para birimi bulunuyor. Bu, 2013’te dolaşımda ve kullanımda olan 66 kripto para biriminden sayı olarak çok daha fazla.

Bu durum, Investing’in varlık sınıfının miktarına ilişkin yaptığı araştırması tarafından desteklenmekte. 2022 itibariyle, web sitesi, dolaşımda olan 10.028 kripto para birimini listeledi. Statista’nın çalışmasına kıyasla daha düşük bir miktar olmasına rağmen, bu durum hala önemli sayıda kripto para birimi olduğunu gösteriyor.

Bitcoin (BTC) Öncü

TradingView’e göre, tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri şu anda yaklaşık 930 milyar dolar. Bitcoin, toplam piyasa değerinin yüzde 40’ını oluşturarak hakimiyetini devam ettiriyor. Benzer şekilde, Ethereum’da onu %19.30 ile takip ediyor. Bu iki kripto, piyasa değerinin yüzde 60’ına yakınını kontrol ediyor.

Investing’e göre, bugün dolaşımdaki ilk beş kripto para birimi (Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin ve BNB) toplam piyasa değerinin %75’ini kontrol ediyor. İlk 20 kripto para ise toplam piyasa değerinin inanılmaz bir şekilde %89’unu kontrol ediyor. Statista, kripto para birimi oluşturma sürecinin açıklığını kripto para sayısındaki artışın nedenlerinden biri olarak belirtiyor. Bir kişi kendi kripto parasını nasıl yapacağını araştırabiliyor.

Kendi kripto para biriminizi ücretsiz olarak nasıl oluşturacağınızdan, yalnızca belirli bir miktar para ile kripto paranızı nasıl oluşturacağınıza kadar değişen konuları kapsayan binlerce yönteme ve kaynağa kısa bir araştırma sonucunda ulaşabiliyorsunuz.

Bitcoin Arttıkça Dolandırıcılıklar Artıyor

Dolaşımdaki kripto para birimlerinin sayısındaki artış endişe verici olarak yorumlanıyor. Çünkü bazı durumlarda bu kripto para birimleri yatırımcıları dolandırmak adına yaratılmış içi boş varlıklardan başka bir şey olmuyor.

Bir örnek, geçen yıl hem oyun hem de kripto para birimi topluluklarını sarsan Save The Kids dolandırıcılığı. Fiat para birimleriyle karşılaştırıldığında, Bitcoin ve altcoinler hala emekleme aşamasında. Her ikisinin de mal ve hizmetler için ödeme yapmakta kullanılmalarına izin veren bazı benzerlikleri bulunuyor.

Önemli bir ayrımdan bahsedecek olursak, kripto para birimleri herhangi bir yönetim organı tarafından düzenlenemezken fiat para birimleri merkez bankası tarafından denetlenebiliyor. Yatırımcıların ve tüketicilerin güvenliğini sağlamak için, kripto para birimlerinin finansal piyasaların geleceği haline gelmesi konusunda hükümet düzenlemesi ve denetimi gerekli olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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