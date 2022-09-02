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Kripto para piyasalarında geçtiğimiz yıllarda oldukça popüler olan Litecoin (LTC), genel piyasa durumu ile birlikte geçen hafta yeni bir düşüş yaşamıştı. Ancak kripto para birimi son 24 saatteki başarısıyla yatırımcıların ilgisini üzerine toplamış durumda.

Litecoin’den ‘Dev’ Performans

Piyasa genelinde yaşanan düşüşlerin arasından sıyrılmayı başaran Litecoin geçtiğimiz hafta yaşadığı değer kaybının ardından son 24 saat içerisinde gösterdiği %5 oranında yükseliş ile yeniden gündeme geldi. LTC tarafından son 24 saatte kaydedilen büyüme, kripto para devlerinden olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’u (ETH) geride bıraktı. Bu yılın başlarındaki büyük piyasa çöküşünden bu yana, kripto para birimlerinin birçoğu LTC ile birlikte değerlerini yükseltmek için mücadele etti. Temmuz ayından bu yana piyasa toparlanma belirtileri göstererek geçtiğimiz hafta gerilediği 42 dolar seviyesinden 65 dolar seviyesine ulaşmasına yardımcı oldu.

Bununla birlikte Litecoin fiyatının 65 dolar seviyesi haftalık grafikte kripto para birimi için önemli bir direnç bölgesi olduğu için reddedildi. Ardından LTC fiyatı 50 dolarlık bir bölgeye geriledi ve boğalar fiyatın daha da düşmesini engellemek için haftalık bir destek oluşturdu. Litecoin’in fiyatı desteğin üzerinde kalmaya ve bu bölgenin üzerine çıkmak için büyük bir çaba gösterdi.

LTC Teknik Analiz

LTC’nin fiyatı şu anda direnç bölgesinin altında işlem görüyor ve bu durum fiyatın yükselmesini engelleyebilir. Kripto para biriminin fiyatı 57 dolarlık bu direnci geçemezse, çoğu yatırımcı için bir talep bölgesi olan fiyatın destek bölgesinin bulunduğu 50 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Ayrıca LTC fiyatı için haftalık direnç 57 dolar seviyesi iken haftalık destek bölgesi 50 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bunlara ek olarak kripto para biriminin 60 dolar seviyesinin reddedilmesine rağmen, LTC’nin fiyatı yükselen üçgende. Ayrıca fiyat, 50 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) seviyesi olan 57 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para biriminin fiyatı mevcut seviyesini korumayı başarırsa, 60 dolar seviyesine doğru bir yükseliş yaşanabilir.

Yazı kaleme alındığında Litecoin 57.40 dolar seviyesinden işlem görüyor.