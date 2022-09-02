Uzman analist Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin'de (BTC) merakla beklenen boğa sezonu için bu tarihi hedef gösterdi!

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Yatırımcılar tarafından yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) içinde bulunduğumuz ayı piyasasında dibe vurma eğiliminde olduğunu ileri sürdü.

Ayı Sezonu Sonu

Kıdemli kripto para analisti Rekt Capital Twitter üzerinden 328.000 takipçisine Bitcoin’in hızla dibe yaklaştığını ve tarihsel olarak önceki boğa piyasası zirvesinden, yaklaşık bir yıl sonra bir dip oluşturmaya meyilli olduğunu öne sürdü. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Tarihsel olarak Bitcoin ayı piyasaları, önceki boğa piyasası zirvesinden yaklaşık 365 gün sonra mutlak dip fiyatlarını bulma eğilimindedir. Boğa piyasasının zirvesinden bu yana neredeyse 300 gün geçti, bu yüzden tarih tekrar ederse, BTC’nin dibi en az iki ay uzakta.

Uzman analist piyasa değerine göre en iyi kripto para birimi Bitcoin’in, yatırımcıları için iyi bir alım fırsatı oluşturabileceğini ve hakim olan olumsuz havanın etkisinden kurtulup mevcut fırsatları görmek için dikkatli olmaları konusunda uyararak şunları söyledi:

Bitcoin ayı piyasasındaki düşüş trendini sona erdirmeye giderek yaklaşıyor ve yavaş yavaş maksimum finansal fırsat noktasına ulaşıyor. Paradoksal olarak bu durum çoğu yatırımcının BTC konusunda en umutsuz, korkulu ve karamsar olduğu zamandır.

Analistten Yatırımcılara Tavsiye

Öte yandan Rekt Capital, yatırımcıların pasif değil proaktif bir yatırım zihniyetini sürdürmesinin önemli olduğunu belirterek açıklamasında şunları vurguladı:

Yatırımcıların soracağı soru ‘BTC yeni diplere gidecek mi?’ olmamalı. Bizlere yöneltecekleri soru ‘BTC yeni diplere giderse ne yapacağım?’ olmalıdır. Sıklıkla sorulan ilk soru reaktif, pasif bir yatırım zihniyetini temsil ediyor. Ancak ikinci soru daha proaktif, güçlendirici bir yatırım zihniyetini temsil ediyor.

Yazı kaleme alındığında kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin son 24 saat içerisinde yaklaşık %1 oranında düşerek 20.068 dolar seviyesinden işlem görüyor.