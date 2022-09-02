Okuma Süresi: 2 Dakika

Eylül ayının ikinci sabahında Bitcoin fiyatı 20.178 dolar seviyesinde bulunuyor. Bugün kritik bir veri açıklanacak. Kral kripto paranın yeniden 20.000 doların üzerine çıkması altcoin yatırımcılarını şimdilik daha fazla kayıptan koruyor. Peki piyasalarda kısa vadeli beklentiler neler? İlerleyen saatlerde Bitcoin nasıl bir performans gösterebilir? Detaylar haberimizde.

Bitcoin (BTC)

Birkaç analist tarafından yapılan düşüş uyarısı yerini buldu. Bitcoin fiyatı 19.500 dolar seviyesine düştü. 25.000 dolar bölgesinde ret yiyen fiyat gelen olumsuz haberlerin de etkisiyle 5.500 doları aşan kayıplar yaşadı. Analistler kısa vadede Bitcoin fiyatının 23.000 dolar bölgesine kadar toparlanmasını bekliyor. Aşırı satışlar ve borsalarda azalan Bitcoin arzı göz önüne alındığında bu olasıdır. Capo isimli analist 23.000 dolar seviyesinden 16.000 dolara kadar düşüş bekliyor. Kısa vadeli kazanç peşinde koşan yatırımcılar için beklenen hareket iyi bir fırsat olabilir.

Ancak ara yükselişlere kapılarak piyasadaki genel durumu gözden kaçırmamak gerekiyor. Dün 109,8 ile DXY 20 yılın ardından ikinci kez zirve bölgeye ulaştı. Fed’in devam ettirmeyi planladığı sıkı para politikası nedeniyle güçlenen bir dolar var. Michael Poppe, piyasada etkili bir yükseliş için doların yatay seyrini veya bir miktar değersizleşmesini şart koşmuştu. Tarihi zirvesine ulaşan dolar endeksinin (DXY) yaşayacağı kısa vadeli bir geri çekilme risk piyasalarını birkaç günlüğüne olumlu etkilese de 21 Eylül tarihinde yapılacak toplantı fiyatları baskılamayı sürdürecek.

Kripto Paralar

Eylül ayının ilk Cuma sabahında altcoinler yeniden yeşile döndü. Bitcoin (BTC) şimdilik 20.200 dolar seviyesine yakın olduğu için ilerleyen saatlerde altlarda daha fazla kazanç görebiliriz. Bugün kritik Tarım Dışı İstihdam verisi Türkiye saatiyle 15:30’da açıklanacak. Yüksek gelmesi muhtemel istihdam verisinin Fed’in elini güçlendireceği için piyasada düşüşe neden olması bekleniyor. Ancak tam tersine işsizlik verileri yüksek gelirse bu durumda Fed’in gevşeme ihtimali konuşulacak ve bu ihtimalin gündeme gelmesi bile risk piyasalarını yukarı taşıyacaktır.

Tüm kripto paraların toplam piyasa değeri 988 milyar dolara tırmandı. Ancak henüz güvenli 1 trilyon dolar eşiği aşılmadı. Ethereum ise 1.600 dolara yakın seyrediyor.