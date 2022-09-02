Kripto para piyasaları Tarım Dışı İstihdam Verilerine hazırlanırken bu altcoin bu dip veya tepeye hareket edebilir.

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Kripto paralar Eylül ayının ikinci gününe yeşil bir şekilde başladı. Bitcoin’in 20.200 dolar seviyesine yaklaşmış olması güzel. İlerleyen saatlerde fiyatı düşürebilecek önemli bir gelişme olsa da pozitif geçebilecek hafta sonu için bazı altcoin hedefleri bulunuyor. Peki hangi popüler kripto para 316 doları hedefliyor? Olumsuz senaryoda fiyatın nereye düştüğünü göreceğiz?

Binance Coin (BNB)

Kripto para piyasalarının hacim bakımından en büyük borsası olan Binance kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından kullanılıyor. Son olarak Bloomberg’in ortaya attığı “BNB soruşturuluyor” iddiasının ardından popüler altcoin %10 civarında düşmüştü. Aynı dönemde Terra ve diğer olaylarla piyasa zaten altüst olduğu için BNB 300 dolar bölgesine tutunamadı. Kral kripto borsasının yerel tokeni BNB yazı hazırlandığı sırada 279 dolardan alıcı buluyor.

Bitcoin’in 20.000 dolar üzerindeki tutunma çabası BNB fiyatına da olumlu yansıdı. Peki ilerleyen saatlerde fiyat nereye gidecek? Kısa vadeli dip ve tepe beklentileri hangi fiyat seviyelerine işaret ediyor?

Binance Coin (BNB) Fiyat Analizi

Bitcoin, birkaç hafta önce 20.800 dolar seviyesini korumak için mücadele etti. Artan satış baskısı, BTC’nin 19.500 dolara düştüğünü ve ardından 20.400 dolarlık bölgeyi likidite için yeniden test ettiğini gördü. Kısa vadeli yapı aşağı yönlü bir görünüme sahipti ve fiyat şimdiden 19.800 dolarlık alanın yakınında likiditeyi test etti. Fiyat hareketine bağlı olarak, piyasada yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir. Binance Coin ayrıca geçtiğimiz haftanın önemli bir bölümünde 276 dolarlık talep bölgesinde işlem gördü.

Piyasa bir sonraki hamleyi beklerken Binance Coin, tutulması gereken bir seviyede işlem görüyor BNB, 315 dolardan bir dizi daha düşük seviyelere ulaştığı için, Ağustos ortasından yazının hazırlandığı dakikalara kadar azalan bir üçgen deseni oluşturuyor. Aynı zamanda, fiyat 270-275 dolar arasında iyi bir temel oluşturdu. Bu gözleme dayanarak, 272 doların altına bir düşüşün ve dirençle aynı seviyenin yeniden test edilmesinin BNB’yi 240 dolara kadar düşürmesi olasıdır.

Peki olumlu senaryoda BNB yatırımcılarını ne bekliyor? BNB fiyatı önümüzdeki birkaç gün içinde ya yukarıda bahsettiğimiz dibe veya 300-316 dolar aralığına gidebilir. Olumsuz senaryo büyük ölçüde Bitcoin’in 19.600 dolar ille 19.800 dolar arasındaki destek bölgesini savunup savunamayacağına bağlıdır. Momentum göstergeleri, geçtiğimiz birkaç gün içinde Binance Coin‘in arkasındaki düşüş momentumunu ve belirgin satış hacmini vurguladı. Önemli bir talep bölgesinde birikim olmaması, BNB için 290-300 dolara doğru herhangi bir sıçramanın kısa ömürlü olabileceğini düşündürdü.

300 doların üzerindeki hareket için BTC fiyatının asgari 21.500 dolar üzerinde tutunması beklenir.