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Son birkaç yıldır kripto paralara sadece bireysel yatırımcılar ilgi göstermiyor. Daha fazlası da var. Elon Musk, Saylor, Cuban ve diğer dolar milyarderleri kripto paralarla yakından ilgilenmeye başladı. Hatta eski kripto düşmanı olan Saylor bu işe milyar dolarlarını yatırdı ve şirketinin kaderini Bitcoin mumlarına teslim etti. Bugünlerde kripto para piyasaları yeni bir milyarder daha kazanmış görünüyor.

Kripto Paralara Yeni Milyarder

Net serveti 1,6 milyar dolar yani yaklaşık 30 milyar TL olan David Rubenstein, ABD’nin en tanınmış iş adamlarındandır. Milyarder iş adamı David Rubenstein, kripto para piyasalarının geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Düzenleyici baskılara rağmen, bazı blockchain şirketlerinin gelecekte başarılı olacağını söyleyen David, şirketler son düşüşlerden zarar görse de ayakta kalacaklar dedi. Kripto para piyasalarına daha önce Saylor gibi şüpheyle yaklaşan ve eleştiren David Rubenstein şimdi ise endüstriyi destekliyor.

Milyarder yatırımcı, geleneksel akla aykırı olan şeylerin büyük başarılar yakalayabileceğini düşünüyor. Kripto endüstrisinin büyümesini sağlayan grubun genç nesil olduğunu söyleyen milyarder gelecekte daha büyük bir piyasa göreceğimize inanıyor.

Kripto Paralar Büyüyecek

Rubenstein, 2000’lerdeki kişisel bilgisayar patlamasıyla kripto endüstrisin arasındaki benzerliğe dikkat çekiyor. Tanınmış milyarder şunları söyledi;

“İnsanlar geleneksel bilgeliğe karşı çıktıklarında büyük servetlere sahip oluyor. Bu anlamda kripto paralar farklı olduğu için ben iyimserim. Kripto para endüstrisindeki şirketler şahsi yatırımlar yaptım”.

Coinbase gibi şirketleri mi kastettiği sorulduğunda Rubenstein, bu tür şirketleri kastettiğini söyledi.

“Aslında son zamanlarda o kadar iyi değiller. Son zamanlarda kripto düşüşünden zarar gördüler. Ancak gelecekleri var”.

Rubenstein, Kongre üyelerinin endüstriyi gereksiz yere düzenlemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Kripto Kongre’de çok güçlü, cumhuriyetçi, özgürlükçü ve lobicilik için harcamaya hazır olma eğiliminde olduklarını belirtti. Ayrıca Sam Bankman-Fried’in Washington DC’de kripto için Kongre lobisi yapmak için çok zaman harcadığına dair son açıklamasına da dikkat çekti.

“Gençler trendleri başlatmak için gerekli zekaya sahipler. Hadi kişisel bilgisayarları hatırlayalım. 70’li yaşlardaki insanlar değil. Trendleri gerçekleştirenler 20’li yaşlardaki insanlar ve şu anda kripto paraları ileriye taşıyorlar”.

Paxos’a yatırım yaptığını açıklayan milyarder daha fazla detay vermedi.