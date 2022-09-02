Reklam
Al / Sat

Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?

Yatırımcıların izlemesi gereken destek ve direnç bölgeleri, Bitcoin fiyatı nereye gidiyor?
09:05
2 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

BTC fiyatı yeniden 20.000 doların üzerinde ve altcoinler az da olsa yükselmeye başladı. İlerleyen günlerde BTC kaç dolar olur? Kritik destek ve direnç bölgeleri nereler? Bugün açıklanacak kritik verinin ardından volatilitenin daha da artması bekleniyor. Altcoin yatırımcıları %10’u aşan fiyat hareketleri görebilir. Detaylar haberimizde.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin dolar karşısında 20.000 doların üzerinde ivme kazanmak için mücadele ediyor. 20.200 dolarlık direnç bölgesinin üzerinde net bir hareket olursa BTC istikrarlı bir şekilde yükselebilir. Ancak şimdilik 20.150 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Son düşüşte Bitcoin 19.550 dolarlık bölgenin üzerinde iyi bir şekilde desteklendi. BTC ayrıca 20.500 dolarlık direnç bölgesini temizlemek için mücadele etti. Boğalar, fiyatı 20,473 dolardan 19,560 dolara son düşüşün ardından %50 Fib geri çekilme seviyesinin üzerine itti. Bitcoin fiyatı şu anda 20.000 dolar seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın yakınında işlem görüyor.

En yakın direnç 20.125 dolar seviyesinin yakınında. Bu bölgede dirençle oluşan büyük bir düşüş trendi çizgisi de var. Öğleden sonra gelen istihdam verisi son derece kritik sonuçlar doğuracak. Powell son yaptığı konuşmada Tarım Dışı İstihdam Verisinin de yakından izlendiğini ve birçok veriye göre Eylül ayındaki faiz artırım kararını şekillendireceklerini söyledi. Sıkı para politikası yakın vadede gevşemeyecek ve iyi gelen istihdam verisinin kripto fiyatlarını düşürmesi olası görünüyor.

Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmin

Bir sonraki büyük direnç 20.350 dolar ve 20.500 dolar seviyelerinin yakınında bulunuyor. Kısa vadede 20.500 dolar direncinin üzerinde net bir hareket, fiyatı 21.200 dolara götürebilir. Daha fazla kazanç, 22.000 dolarlık direnç bölgesine doğru istikrarlı bir hareket başlatabilir. Bitcoin 20.200 dolarlık direnç bölgesini geçemezse, başka bir düşüş başlatabilir. Aşağı yönde acil bir destek 19.850 dolar bölgesine yakın.

Bir sonraki büyük destek 19.550 dolar seviyesinin yakınında bulunuyor. Ana destek 19.500 dolar bölgesidir. Bu bölgenin altında bir kırılma, 19.000 dolara keskin bir düşüş başlatabilir. Daha fazla kayıp, yakın vadede 18.500 dolara kadar düşüş anlamına geliyor. Capo isimli analist son düşüşü tahmin ettikten sonra BTC fiyatının 23.000 dolara yükselerek yeniden 16.000 dolara kadar gevşeyebileceğinden bahsediyordu. Bu durum altcoinler için yıkım olur.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Elinde Bitcoin Tutanlar Dikkat! Siz De Onlardan Birisiniz!
Elinde Bitcoin Tutanlar Dikkat! Siz De Onlardan Birisiniz!
Kıdemli Analist Bitcoin’de Boğa Sezonu İçin Bu Tarihi İşaret Etti!
Kıdemli Analist Bitcoin’de Boğa Sezonu İçin Bu Tarihi İşaret Etti!
Bitcoin Öncü, Altcoinler Takip Ediyor! İşte Piyasanın Liderleri!
Bitcoin Öncü, Altcoinler Takip Ediyor! İşte Piyasanın Liderleri!
Bitcoin’de 365 Gün Kuralı Devrede Olabilir! Bu Tarihe Dikkat Edin!
Bitcoin’de 365 Gün Kuralı Devrede Olabilir! Bu Tarihe Dikkat Edin!
Teknik Analiz: Bitcoin Ve Ethereum’un Kritik Destek Seviyeleri!
Teknik Analiz: Bitcoin Ve Ethereum’un Kritik Destek Seviyeleri!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
Dikkat! Ünlü Analiste Göre Bitcoin’de Ayı Döneminin Sonu Geldi Mi?
Dikkat! Ünlü Analiste Göre Bitcoin’de Ayı Döneminin Sonu Geldi Mi?
Vadeli İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Vadeli İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022