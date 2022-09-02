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BTC fiyatı yeniden 20.000 doların üzerinde ve altcoinler az da olsa yükselmeye başladı. İlerleyen günlerde BTC kaç dolar olur? Kritik destek ve direnç bölgeleri nereler? Bugün açıklanacak kritik verinin ardından volatilitenin daha da artması bekleniyor. Altcoin yatırımcıları %10’u aşan fiyat hareketleri görebilir. Detaylar haberimizde.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin dolar karşısında 20.000 doların üzerinde ivme kazanmak için mücadele ediyor. 20.200 dolarlık direnç bölgesinin üzerinde net bir hareket olursa BTC istikrarlı bir şekilde yükselebilir. Ancak şimdilik 20.150 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Son düşüşte Bitcoin 19.550 dolarlık bölgenin üzerinde iyi bir şekilde desteklendi. BTC ayrıca 20.500 dolarlık direnç bölgesini temizlemek için mücadele etti. Boğalar, fiyatı 20,473 dolardan 19,560 dolara son düşüşün ardından %50 Fib geri çekilme seviyesinin üzerine itti. Bitcoin fiyatı şu anda 20.000 dolar seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın yakınında işlem görüyor.

En yakın direnç 20.125 dolar seviyesinin yakınında. Bu bölgede dirençle oluşan büyük bir düşüş trendi çizgisi de var. Öğleden sonra gelen istihdam verisi son derece kritik sonuçlar doğuracak. Powell son yaptığı konuşmada Tarım Dışı İstihdam Verisinin de yakından izlendiğini ve birçok veriye göre Eylül ayındaki faiz artırım kararını şekillendireceklerini söyledi. Sıkı para politikası yakın vadede gevşemeyecek ve iyi gelen istihdam verisinin kripto fiyatlarını düşürmesi olası görünüyor.

Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmin

Bir sonraki büyük direnç 20.350 dolar ve 20.500 dolar seviyelerinin yakınında bulunuyor. Kısa vadede 20.500 dolar direncinin üzerinde net bir hareket, fiyatı 21.200 dolara götürebilir. Daha fazla kazanç, 22.000 dolarlık direnç bölgesine doğru istikrarlı bir hareket başlatabilir. Bitcoin 20.200 dolarlık direnç bölgesini geçemezse, başka bir düşüş başlatabilir. Aşağı yönde acil bir destek 19.850 dolar bölgesine yakın.

Bir sonraki büyük destek 19.550 dolar seviyesinin yakınında bulunuyor. Ana destek 19.500 dolar bölgesidir. Bu bölgenin altında bir kırılma, 19.000 dolara keskin bir düşüş başlatabilir. Daha fazla kayıp, yakın vadede 18.500 dolara kadar düşüş anlamına geliyor. Capo isimli analist son düşüşü tahmin ettikten sonra BTC fiyatının 23.000 dolara yükselerek yeniden 16.000 dolara kadar gevşeyebileceğinden bahsediyordu. Bu durum altcoinler için yıkım olur.