Bu token olan ilginin Merge ile bağlantısı ne? Yüzde 74 düşüş hangi olanda oldu ve kaç dolara tırmandı?

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Sürekli olarak düşen, dinlenen ve yeniden düşmeye devam eden kripto para piyasaları can sıkıyor. Ancak artık Eylül ayı geldi ve Ethereum birleşmesine sadece günler kaldı. Bu gelişmeyi fiyatlayan sadece ETH olmuyor. 10-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen Merge, Ethereum ile bağlantılı birçok altcoinin de yükselişini tetikledi. Ancak bu kripto para piyasalar düşerken %16 yükseldi.

Lido Finance (LDO)

TVL Yüzde 74’lük düşüşten sonra Lido Finance (LDO) hem fiyat hem de TVL açısından toparlanmaya devam ediyor. Ethereum likit staking için pazar lideri (pazar payının %80’inden fazlası ile) olan Lido Finance kısa süre önce %16 oranında arttı. Yazı hazırlandığı sırada bu altcoin 2,04 dolardan alıcı buluyor. Son 1 yılda ise LDO fiyatı 0,4 dolar ile 18,62 dolar arasında hareket etti. 640 milyon dolara yakın piyasa değeri olan altcoin en büyük 66’ncı kripto para birimidir. Günlük işlem hacmi 130 milyon dolar ve toplam kilitli değer (TVL) 7 milyar dolar eşiğinde bulunuyor.

16 Kasım tarihinde 18,6 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan bu altcoin şimdilik ATH bölgesinin %89 aşağısında bulunuyor.

Lido Finance (LDO) ve Merge

Ağın yeni versiyonuna yapılan son geçişte LDO, Proof-of-Stake (PoS) dönemi Ethereum’un en büyük “hissedarlarından” biri olacaktır. Yani Merge direkt olarak LDO talebini ve doğal olarak fiyatı etkiliyor. Daha fazla insanın DAO‘ya katılmayı seçmesinin nedeni, piyasadaki en büyük oylama güçlerinden birine sahip olacak olmasıdır. Ayrıca LDO, MakerDAO’nun yeni teklifinden de faydalanacaktır. Ayrıca, TVL istatistikleri kesinlikle memnuniyet vericiydi. Sadece bir ay önce, TVL iki hafta içinde 1 milyar dolardan fazla arttı. Basın zamanında, kümülatif rakam olumluydu.

Mayıs ve Temmuz ayları arasında %74 düştükten sonra Lido finans TVL’leri yavaş da olsa toparlanmaya başladı. DeFiLlama’ya göre, LDO TVL açısından MakerDAO’nun hemen arkasında, ikinci sırada geliyor. Eğer Merge, ETH fiyatını yukarı taşıyacaksa bu LDO için de yükseliş anlamına gelecektir. İlerleyen günlerde kripto para piyasalarından milyar dolarların çalınmamasını, Fed üyelerinin öldürücü açıklamalar yapmamasını umalım.