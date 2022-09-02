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Sıcak Gelişme: Thodex Mağdurları Dikkat! Fatih Faruk Özer Mahkemede!

Mahkemeye çıktı, süreç işliyor ve mağdurlar heyecanla sonucu bekliyor. Bundan sonraki Thodex vakalarına karşı dikkatli olunmalı.
12:15
2 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir zamanların popüler yerel kripto para borsasının kurucusu olan Fatih Faruk Özer yurt dışına kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta kimlik tespitinin yapıldığı ve tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Henüz Türkiye’ye iade edilmeyen Fatih Faruk Özer bugün mahkemeye çıktı. Peki Thodex mağdurlarını bundan sonra ne bekliyor? Bugün yapılan mahkemede neler oldu?

Fatih Faruk Özer Mahkemede

Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı. 20 Nisan 2021 tarihinde yurt dışına kaçan isim çok sayıda borsa kullanıcısının mağduriyetine sebep olmuştu. 30 Ağustos tarihinde yakalanan Özer’in ilk duruşması Elbasan Asliye Mahkemesinde görüldü.

İddianameye göre 356 milyon TL vurgun yapan Fatih Faruk Özer, dünyadaki en büyük 10 kripto para dolandırıcılığı listesine adını yazdırdı. İlk sırada ise 4 milyar dolandıran OneCoin saadet zinciri bulunuyor. İçişleri Bakanı Soylu tarafından yapılan son açıklamaya göre Thodex vurguncusu yakalandığı ülkede mahkemeye çıktıktan sonra iade edecek. Arnavutluk mahkemesi dosyayı gördükten sonra Özer’in Türkiye’ye iadesini yapacak. Önümüzdeki günlerde sürecin tamamlanması ve Özer’in Türkiye’de de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Mağduriyetler Giderilecek Mi?

İddialara göre Thodex borsasının sahibi Fatih Faruk Özer soğuk cüzdanla birlikte yurt dışına çıkmıştı. Ancak yakalandığında bu cüzdana ulaşılamadı. Uzlaştırma süreci zaten daha önce başlamıştı ancak mağdurlara kaybettikleri paranın daha az bir kısmı teklif ediliyordu. Bu ödemelerin ise kim tarafından yapılığı, ödeme havuzunun boyutu ve diğer detaylar bilinmiyordu. Fatih Faruk Özer’in Türkiye’ye getirilmesiyle birlikte 356 milyon TL’nin nereye gittiği de belli olacak. Eğer bu varlıklar kripto para cinsinden tutuluyorsa Nisan ayından bu yana Bitcoin fiyatı düştüğü için itibari para birimi karşılığı da erimiş demektir.

Mağdur olan yatırımcılar kamu davasına ek olarak kendi dilekçelerini mahkemeye sunabilir. Ceza davasına sunulacak bu dilekçe haricinde icra ve tazminat davalarının da mağdurlar tarafından takip edilmesi gerekiyor. Masak ise elindeki listeye göre incelemelerine devam ediyor.

Kripto para yatırımcılarının bundan sonraki Thodex vakalarında mağduriyet yaşamamaları için çok daha temkinli olması gerekiyor. Thodex iflas etmeden önce Dogecoin (DOGE)’in piyasa fiyatıyla borsa fiyatı arasında ciddi fark oluşmuştu. Dogecoin transferleri de askıya alındığı için birçok yatırımcı buradaki coinlerini diğer borsalara göndererek arbitraj fırsatından yararlanamıyordu. Hatta birçok yatırımcı sonradan indirimli fiyatlarla Doge alabilmek için borsaya kaydoldu. Kısa süre sonra da Thodex’in iflas ettiği ortaya çıktı ve Fatih Faruk Özer yurt dışına kaçtı. Benzer süreçleri ileride de yaşayabileceğimiz için “kolay para” tuzaklarından “arbitraj gibi görünen kapanlardan” uzak durmak en iyisidir.

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