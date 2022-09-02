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  •   Çılgınlık! Tron (TRX) CEO’su Bu Altcoin’den Zulalıyor: 33 Milyon Dolar!

Çılgınlık! Tron (TRX) CEO’su Bu Altcoin’den Zulalıyor: 33 Milyon Dolar!

 Kripto paralar ayı piyasasının pençesinde zorlu günler geçirirken, yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için hazırlanıyor. 
12:30
2 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Kripto paralar ayı piyasasının pençesinde zorlu günler geçirirken, yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için hazırlanıyor.

Justin Sun, Ethereum Alıyor!

Tron (TRX) kurucusu Justin Sun, son 4 gün içinde cüzdanına yaklaşık 33 milyon dolar değerinde 20.633 Ethereum (ETH) ekledi. Tron (TRX) kurucusu Justin Sun, Ethereum’un (ETH) Proof of Stake (PoS) mekanizmasına geçmesinin ardından ağı ikiye bölecek olan bir hard fork olayını destekleyeceğini duyurmuştu. Yönetici ayrıca, kripto para borsası Poloniex’te ETHW ve ETHS’yi listeliyor. Sun, topluluğu ve PoW ekosistemini desteklemek için ETH tokenlerini bağışlayacağına söz vermişti. Etherscan verilerine göre “Justin Sun” olarak görülen adrese bu hafta iki işlemde 20.633 Ethereum (ETH) eklendi. Justin Sun, Pazartesi günü Poloniex’ten yaklaşık 9 milyon dolar değerinde 5.633.05 ETH ekledi ve bugün 2 Eylül’de Poloniex’ten yaklaşık 24 milyon dolar değerinde 14.999.87 daha ETH aldı. Sun’un cüzdanı şu anda 425 milyon dolar değerinde 268.280.58 ETH’ye sahip. ETH’deki cüzdanın net değeri 277.685.98, yani 440 milyon doların üzerinde.

Tron’un kurucusu Justin Sun, önde gelen Çinli madenci Chandler Guo’nun Ethereum iş kanıtı (PoW) planının önemli destekçisidir. Ethereum, hisse kanıtına (PoS) geçtikten sonra, madencileri işlevini kaybedecek. Bu nedenle, EthereumPoW topluluğu, Ethereum’un PoW çatalını gerçekleştirmek için kuruldu. Böylece madenciler, Ethereum PoW blok zincirinde ETH madenciliğine devam edebilirler. Bununla birlikte, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ve bazı uzmanlar, madencilerin Ethereum Classic’e geçmesi gerektiğine inanıyor. Ethereum Classic topluluğu ve ETC  organizasyonu, Ethereum hard forkunun çalışmayacağını düşünüyor ve ETHPoW’u PoW hard fork planını bırakmaya çağırıyor. Bu arada, Chandler Guo ve EthereumPoW, Merge’den önce Ethereum hard fork için tüm hazırlıkları başarıyla tamamlayacaklarından eminler. Justin Sun ve kripto borsası Poloniex, Ethereum hard forkunu destekliyor ve Merge’den önce ETHW ve ETHS tokenlerini listeleme planlarını duyurdu. Diğer kripto para borsaları, projenin başarılı olması durumunda ETHW’yuyu listeleyeceklerini duyurdular.

Ethereum ve Ethereum Classic, Yükseliyor!

ETH fiyatı, Merge beklentisiyle 2000 doların üzerine çıkmıştı. Bununla birlikte, Ethereum Vakfı, kritik güncelleme ve sonrasında deflasyonist fiyat hakkındaki yanlış anlamalara ışık tutuktan sonra balinalar ve yatırımcılar ETH satmaya başlayınca, ETH yine ivme kaybetti. ETH, son 24 saatte %3 artışla 1.586 dolardan işlem görüyor.

Bu arada, madencilerin Merge’den sonra Ethereum Classic’e geçmesi muhtemel olduğundan, Ethereum Classic (ETC) fiyatı yükseliyor. Fiyat, son 24 saatte yaklaşık %3 artışla 32.63 dolardan işlem görüyor.

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