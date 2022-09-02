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20 Yıl Deneyimi Olan Analistten Korkutan Bitcoin Yorumu: Eylül!

Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, önde gelen bir analist Eylül ayına dair çarpıcı bir uyarıda bulundu.
14:05
2 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, önde gelen bir analist Eylül ayına dair çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Eylül, Neden Riskli ?

Analitik şirketi Oanda’nın önde gelen analistlerinden Ed Moya’ya göre, Eylül, Wall Street’in çoğunun hatırlamak istemeyeceği bir ay olacak. ABD’de enflasyon verilerinin açıklanmasına iki haftadan daha az bir zaman var. Powell’ın faiz kararına yönelik önemli açıklamalar yaptığı  FOMC toplantısına ise üç haftadan az kaldı. Analiste göre, enflasyonla mücadelede bir arpa boyu yol alınmadı. Bu yüzden, 2 kritik tarihin de Bitcoin (BTC) ve hisse senedi fiyatlarını büyük oranda etkilemesi bekleniyor. ABD hisse senetleri, yeni bir güçlü işgücü ve üretim verilerinin ardından düşüşte. Bu durum, Fed’in faiz artırımı konusundaki şahin duruşunu teyit ediyor. Ekonomi önümüzdeki birkaç ay içinde dirençli kalırsa, Fed yıl sonunda piyasaları kaosa sürükleyen para politikasından vazgeçebilir. Ancak, güncel üretim verileri ve işsizlik oranları, ekonominin resesyona doğru gittiği gösteriyor.

 ​Mevcut ABD ekonomisi, Fed’in önümüzdeki aylarda niceliksel sıkılaştırma konusunda daha da agresif hale gelebileceğini ima ediyor. Ekonomi, art arda üçüncü bir negatif GSYİH verileri ile yüzleşebilir.  GSYİH, belli başlı bir zaman aralığında üretilen tüm ürünlerin piyasadaki ekonomik karşılığı olarak bilinir. Bu durum, resesyon olasılığını daha da artıtıyor. Doların, hem küresel ekonomik zayıflıktan kaynaklanan güvenli liman anlatısı hem de  Fed’in yeni para politikası nedeniyle yeni bir rekor seviyeye ulaşması da şaşırtıcı değil. ABD dolar endeksinin (DXY) güçlenmesi de Bitcoin için olumsuz bir durum.

Bitcoin’de Bu Seviyeler Gelebilir!

Analiste göre, Wall Street’te riskten kaçınma eğilimi zirveye çıktığı için, Bitcoin 20.000 dolar seviyesinin altına geri döndü. Ancak Bitcoin‘in düşüşü, riskli varlıklarla gerçekleşen devasa satışlar göz önüne alındığında küçük görünüyor. Bitcoin için gerçek test, tarım dışı istihdam verilerinin yayımlanmasından sonra 20.000 dolar seviyesine yakın kalabilmesidir. Analiste göre, Bitcoin Eylül ayında tekrar 15.000 dolar seviyesine düşebilir.

Bloomberg raporu, bu Eylül ayında da riskin devam ettiğini bildirdi. Bitcoin fiyatı, ivme kaybetmeye devam edebilir. Kripto para piyasası tüm yıl boyunca ABD borsası ile aynı doğrultuda hareket etti. İki piyasa arasındaki korelasyon güçlü kalmaya devam ederken, Eylül hisse senetleri için de zor bir ay olma eğiliminde.

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