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Elon Musk Bu Çılgınlığın Peşinde: Bitcoin, Maymunlar, Cadılar Bayramı ve Neuralink

Dünyaca ünlü Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk  çılgın projeleri ile manşetlerden düşmüyor. Musk'ın Twitter'daki son paylaşımı yine merak uyandırdı.
16:10
2 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 4 Dakika

Dünyaca ünlü Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk  çılgın projeleri ile manşetlerden düşmüyor. Musk’ın  Twitter’daki son paylaşımı yine merak uyandırdı.

Neuralink, Nedir?

Elon Musk,  bu yıl Cadılar Bayramı için büyük bir sürpriz hazırladığını açıkladı. Cadılar Bayramı, 31 Ekim’de kutlanacak. İlginç bir şekilde,  31 Ekim, Bitcoin’in White Paper’ının 14. yıl dönümü olacak. 14 yıl önce Satoshi Nakamoto, trilyon dolar’lık bir piyasa yaratan ve küresel olarak daha fazla finansal katılım ve çoklu kullanım durumları sunan bir belge yayınladı. Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’da şifreli açıklamaları ile biliniyor. Musk, uzay araştırmaları ve elektrikli arabalar dışında bugünlerde Neuralink projesine odaklandı.

Neuralink, ‘Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından, implante edilebilir beyin-makine arayüzleri geliştirmek amacıyla 2016’da San Francisco’da kurulmuş Amerikan nöroteknoloji şirketi konumunda. Şirket kurulduğundan bu yana, çeşitli üniversitelerden birçok ünlü nörobilimci işe alındı. Musk son tweetinde,  “Neuralink güncellemesi!  31 Ekim’de (Cadılar Bayramı) ”  ifadelerine yer verdi. Birçok takipçi, bunun ne anlama gelebileceği konusunda spekülasyon yapmaya başladı.

Bitcoin ve Maymunlar

Yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto’ya göre, Musk’ın “Cadılar Bayramı Sürprizi”, Bitcoin ile alakalı olabilir. Musk’ın önemli bir Bitcoin meraklısı olduğunu hepimiz biliyoruz ve sık sık Bitcoin için olası kullanım örneklerini sundu. Hatta bazı uzmanlar, Musk’ın kendisinin, Bitcoin’in gizemli ve anonim mucidi Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etti. 31 Ekim, şu an gizemli bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda, Elon Musk’ın beyin çipi geliştiren yeni girişim şirketi (start-up) Neuralink, iki farklı bilgisayar oyunu oynayan bir maymun videosu paylaşmıştı. Videoda ”beyninin iki lobuna birer adet çip takılı olan maymunun iki oyunu da başarılı şekilde oynadığı ve zorlanmadığı görülüyor.”

”Yayınlanan 3 dakikalık görüntülerde 9 yaşındaki Pager adlı maymun bir yandan joystick ile video oyunu oynarken, diğer yandan bilgisayar ekranının altında yer alan bir kamışla muzlu süt ile ödüllendiriliyor. ” Elon Musk Twitter’da paylaştığı görüntüler hakkında, “Neuralink’in geliştirdiği ilk ürün sayesinde akıllı telefonu zihniyle kullanan biri, onu elleriyle kullanan birinden daha hızlı yönlendirebilecek.” açıklamasında bulundu. Bu olağan üstü görüntüler, beyinlerindeki Neuralink çipi sayesinde Bitcoin ticareti yapan maymunları, beyinleriyle birbirine Bitcoin gönderen insanları ve Bitcoin madenciliği yapan maymunları içeren bir dizi memelere yol açtı. Peki bu, imkansız mı?

Nöro Para Birimleri ve Metaverse!

Uzmanlar, böylesi bir senaryoda ‘nöro para birimleri’ne dikkat çekiyor. Neuralink, düşüncelerinizi  dijital olarak 1 ve 0 şeklinde rakamlar şeklinde işleyebilirse, insanların bu düşünceleri paraya çevirmesi, değerlemesi ve takas etmesi yalnızca bir zaman meselesi olacak. Yani insanlar düşünceyi para birimi haline getirecekler. Bunlara, nöro para birimi adı verilecek. Çok uçuk olabilir ama analiste göre Musk bunu yapmanın bir yolunu bulduysa ve projede kesinlikle Bitcoin de olabilir Teknoloji artık hayal edilemez bir noktaya ulaştı. Musk, Neuralink’in geleceğin metaverse’i olacağını öne sürdü. Örneğin, beyninizde dijital bir çip olduğunda, tüm eylemler beynimizin içinde gerçekleşecek. Yeni bir  kitap okuduğumuzda zihnimizde hayali karakterler ve ortamlar yarattığımızı veya bazen rüyalarımızın ne kadar gerçek olduğunu bir düşünün.

Bu nedenle, Neuralink sonunda metaverse’e dönüşürse, insanların alışveriş yapması için bir tür dijital para birimine ihtiyacı olacaktır. Örneğin, Neuralink, Mars’a benzeyen hayali, dijital bir metaverse dünyasının yaratılmasını sağlarsa, Musk’ın ‘hayali Mars’ dünyasında bir şeyler satın almak için bir dijital para birimine ihtiyacınız olacak. Ve neden bu  Bitcoin olmasın? Her metaverse dijital bir para birimine ihtiyaç duyar. En popüler metaverse dünyalarını bir düşünün. Hepsi, metaverse ekosistemlerinde ürün satın almak için kullandığınız bir oyun içi token içerir. Ya Musk, insanların kendi beyinlerindeki metaverse’yi keşfetmeleri ve ardından Bitcoin ile ödeme yapmaları için bir yol geliştiriyorsa? Analiste göre, Musk, tamamen beynimizin içinde Bitcoin tarafından desteklenen metaverse benzeri bir dijital dünya ortaya çıkarabilir.

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