Bitcoin'de dip arayışı devam ediyor. Veriler BTC için olası dip seviyeleri olarak 21 bin 592 doları, 14 bin 478 doları ve 2 bin 365 doları işaret ediyor.

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En büyük kripto para Bitcoin (BTC), artan volatilite ve piyasalar genelindeki satış baskının ortasında 20 bin dolar seviyesinin üzerinde kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 22 Eylül’deki faiz kararının piyasaların önümüzdeki aylardaki yönünü belirlemesi söz konusu. Wall Street uzmanlarına göre Fed, enflasyonu frenlemek için bu ay 75 baz puanlık faiz artışına gidebilir ve böylesi bir faiz artışı Bitcoin fiyatını 20 bin doların altına itebilir.

Dip Arayışı: BTC için Sırada Ne Var?

Gerçekleşen fiyat, delta fiyat ve thermo fiyat gibi çeşitli zincir üstü (on-chain) fiyat modelleri Bitcoin fiyatında dibi tahmin etmek için kullanılabilir. Ancak, en büyük kripto paranın gerçek fiyat hareketi sadece zincir üstü modellere değil, aynı zamanda teknik ve makroekonomik faktörlere de bağlıdır.

Gerçekleşen fiyat, Bitcoin fiyatında dibi tahmin etmek için en yaygın şekilde kullanılan zincir üstü fiyat modelidir. Bu veri, dolaşımdaki her bir Bitcoin’in son hareket ettiği ortalama fiyatı yansıtır. Geçmiş veriler, Bitcoin’in her zaman gerçekleşen fiyatın altında işlem gördüğünü gösteriyor. BTC fiyatı, gerçekleşen fiyatın çok fazla altına düşecek olursa diğer fiyat modelleri kullanılır. Şu anda gerçekleşen fiyat 21 bin 592 dolarda.

Geçmiş verilere bakıldığında BTC fiyatının 2015 ve 2018 ayı piyasalarında dip sinyalinin delta fiyattan geldiği görülüyor. Şu anda delta fiyat 14 bin 478 dolarda. Bu da BTC fiyatının güncel fiyatlarla yüzde 28 daha düşebileceğini gösteriyor.

Her bir Bitcoin’in ilk çıkarıldığı geçmiş fiyatı yansıtan thermo fiyat ise 2011’de dibin sinyalini vermişti. Thermo fiyata göre Bitcoin’de dip 2 bin 365 dolarda. Bununla birlikte, BTC tutan adreslerin sayısı aşırı derecede arttığından, fiyatın mevcut döngüde bu seviyelere düşme ihtimali oldukça düşük.

Kanlı Eylül

Fed‘in faiz artırımı büyük ölçüde Ağustos ayına ilişkin istihdam verilerine ve TÜFE verilerine bağlı olacak. CME FedWatch Tool’a göre, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 67’de. Ayrıca Wall Street bankaları Eylül ayında 75 baz puanlık bir faiz artışının gelmesini bekliyor.

ABD’nin Ağustos ayı istihdam verilerine göre, ülkede istihdam Temmuz’daki 528 bin artışa kıyasla 315 bin arttı. Ayrıca, Ağustos ayındaki işsizlik oranı Temmuz’da yüzde 3,5′ gelen işsizlik oranı Ağustos’ta yüzde 3,7 geldi. Bu veriler Bitcoin için yükselişin ilk işareti olabilir. Ancak 13 Eylül’de açıklanacak olan TÜFE verileri, Eylül ayındaki olası faiz artırımına ilişkin tüm şüpheleri büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Petrol ve gıda fiyatlarındaki düşüş, Fed’in faiz artırımlarında yavaşlamasına neden olabilir.

Tüm bunlarla birlikte, geçmiş verilere bakıldığında Eylül ayının her zaman ABD hisse senetleri piyasaları ve kripto para piyasaları için kötü bir ay olduğu görülüyor.