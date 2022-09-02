Reklam
Al / Sat

Bitcoin’de (BTC) Dip Arayışı: 21.592 Dolar, 14.478 Dolar ve 2.365 Dolar

Bitcoin'de dip arayışı devam ediyor. Veriler BTC için olası dip seviyeleri olarak 21 bin 592 doları, 14 bin 478 doları ve 2 bin 365 doları işaret ediyor.
18:35
2 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), artan volatilite ve piyasalar genelindeki satış baskının ortasında 20 bin dolar seviyesinin üzerinde kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 22 Eylül’deki faiz kararının piyasaların önümüzdeki aylardaki yönünü belirlemesi söz konusu. Wall Street uzmanlarına göre Fed, enflasyonu frenlemek için bu ay 75 baz puanlık faiz artışına gidebilir ve böylesi bir faiz artışı Bitcoin fiyatını 20 bin doların altına itebilir.

Dip Arayışı: BTC için Sırada Ne Var?

Gerçekleşen fiyat, delta fiyat ve thermo fiyat gibi çeşitli zincir üstü (on-chain) fiyat modelleri Bitcoin fiyatında dibi tahmin etmek için kullanılabilir. Ancak, en büyük kripto paranın gerçek fiyat hareketi sadece zincir üstü modellere değil, aynı zamanda teknik ve makroekonomik faktörlere de bağlıdır.

Gerçekleşen fiyat, Bitcoin fiyatında dibi tahmin etmek için en yaygın şekilde kullanılan zincir üstü fiyat modelidir. Bu veri, dolaşımdaki her bir Bitcoin’in son hareket ettiği ortalama fiyatı yansıtır. Geçmiş veriler, Bitcoin’in her zaman gerçekleşen fiyatın altında işlem gördüğünü gösteriyor. BTC fiyatı, gerçekleşen fiyatın çok fazla altına düşecek olursa diğer fiyat modelleri kullanılır. Şu anda gerçekleşen fiyat 21 bin 592 dolarda.

Geçmiş verilere bakıldığında BTC fiyatının 2015 ve 2018 ayı piyasalarında dip sinyalinin delta fiyattan geldiği görülüyor. Şu anda delta fiyat 14 bin 478 dolarda. Bu da BTC fiyatının güncel fiyatlarla yüzde 28 daha düşebileceğini gösteriyor.

Her bir Bitcoin’in ilk çıkarıldığı geçmiş fiyatı yansıtan thermo fiyat ise 2011’de dibin sinyalini vermişti. Thermo fiyata göre Bitcoin’de dip 2 bin 365 dolarda. Bununla birlikte, BTC tutan adreslerin sayısı aşırı derecede arttığından, fiyatın mevcut döngüde bu seviyelere düşme ihtimali oldukça düşük.

Kanlı Eylül

Fed‘in faiz artırımı büyük ölçüde Ağustos ayına ilişkin istihdam verilerine ve TÜFE verilerine bağlı olacak. CME FedWatch Tool’a göre, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 67’de. Ayrıca Wall Street bankaları Eylül ayında 75 baz puanlık bir faiz artışının gelmesini bekliyor.

ABD’nin Ağustos ayı istihdam verilerine göre, ülkede istihdam Temmuz’daki 528 bin artışa kıyasla 315 bin arttı. Ayrıca, Ağustos ayındaki işsizlik oranı Temmuz’da yüzde 3,5′ gelen işsizlik oranı Ağustos’ta yüzde 3,7 geldi. Bu veriler Bitcoin için yükselişin ilk işareti olabilir. Ancak 13 Eylül’de açıklanacak olan TÜFE verileri, Eylül ayındaki olası faiz artırımına ilişkin tüm şüpheleri büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Petrol ve gıda fiyatlarındaki düşüş, Fed’in faiz artırımlarında yavaşlamasına neden olabilir.

Tüm bunlarla birlikte, geçmiş verilere bakıldığında Eylül ayının her zaman ABD hisse senetleri piyasaları ve kripto para piyasaları için kötü bir ay olduğu görülüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin Balinaları Fiyatı Nereye Götürmek İstiyor! İşte Detaylar!
Bitcoin Balinaları Fiyatı Nereye Götürmek İstiyor! İşte Detaylar!
Bu Seviyenin Geçilmesiyle Bitcoin’de (BTC) Boğanın Kilidi Açılabilir!
Bu Seviyenin Geçilmesiyle Bitcoin’de (BTC) Boğanın Kilidi Açılabilir!
Elon Musk Bu Çılgınlığın Peşinde: Bitcoin, Maymunlar, Cadılar Bayramı ve Neuralink
Elon Musk Bu Çılgınlığın Peşinde: Bitcoin, Maymunlar, Cadılar Bayramı ve Neuralink
SON DAKİKA: Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği 2 ABD Verisi Açıklandı!
SON DAKİKA: Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği 2 ABD Verisi Açıklandı!
20 Yıl Deneyimi Olan Analistten Korkutan Bitcoin Yorumu: Eylül!
20 Yıl Deneyimi Olan Analistten Korkutan Bitcoin Yorumu: Eylül!
2 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: ‘Yeniden Diriliş’ İçin Bu Şart!
2 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: ‘Yeniden Diriliş’ İçin Bu Şart!
Bitcoin’de Yeni Kriz Kapıda: ‘Devlet Parmağı’ Var mı?
Bitcoin’de Yeni Kriz Kapıda: ‘Devlet Parmağı’ Var mı?
Avrupa Yeniden ‘Karanlık Çağ’a Sürükleniyor: Bitcoin’de Umutlar Yarına Kaldı!
Avrupa Yeniden ‘Karanlık Çağ’a Sürükleniyor: Bitcoin’de Umutlar Yarına Kaldı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022