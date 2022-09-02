Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano (ADA) Blockchain’in arkasındaki geliştirici Input Output, merakla beklenen Vasil güncellemesinin yayınlanacağı resmi tarihi duyurdu. Şirket, tüm temel bileşenlerin kapsamlı testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından güncelleme için uzun zamandır beklenen resmi tarih duyurusunu yaptı.

Vasil Güncellemesine Doğru

Vasil güncellemesinin başlangıçta Haziran ayında yayınlanması planlanıyordu, ancak karşı karşıya kalınan teknik sorunlardan dolayı güncelleme birçok kez ertelenmek zorunda kalındı. Nitekim Input Output, merakla beklenen güncellemenin 22 Eylül’de yayınlanacağını açıkladı. Input Output’a göre ağın kapasitesini önemli ölçüde artıracak olmasından dolayı Vasil güncellemesi Cardano ağı için bugüne kadarki “en önemli” güncelleme olacak. Özellikle Cardnao geliştiricileri, güncellemenin ardından daha az karmaşık merkeziyetsiz uygulamalar geliştirebilecek. Böylece ağ üzerindeki merkeziyetsiz uygulamaların sayısının önemli oranda artması bekleniyor.

Input Output, güncelleme ile devam edebilmek adına ana ağ (mainnet) bloklarının en az yüzde 75’nin 1.35.3 düğüm (node) sürümüyle oluşturulduğunda emin olmak zorundaydı. Bunun dışında, ADA token‘ının likiditesinde aslan payını elinde tutan 25 kripto para borsasının yanı sıra, kilitli toplam değere göre en büyük merkeziyetsiz uygulamaların da son sürüme güncelleme yapması için beklenmesi gerekti.

Tüm bu metrikleri yakından takip ederek güncelleme için onay alan Cardano Blockchain‘in arkasındaki geliştirici Input Output, sonunda merakla beklenen Vasil güncellemesinin resmi çıkış tarihini duyurmuş oldu. Gerçekleştirilen bir canlı yayın sırasında konuşan Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson, Cardano topluluğuna sabrı ve inatçı sadakati için teşekkür etti.

ADA Yükselişe Geçti

Vasil güncellemesi için resmi çıkış tarihinin açıklanmasıyla Cardano ağının yerel varlığı ADA yönünü yukarı çevirdi. ADA, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 3,19 yükselişle 0,4603 dolardan alınıp satılıyor. ADA, Vasil güncellemesinin etkisiyle yatırımcı akınına uğrayarak ralliye girmiş ve Haziran’ın başında 0,6646 dolara kadar çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Fiyatın 22 Eylül’e kadar yeniden benzer bir ralliye girip girmeyeceği büyük merak konusu.