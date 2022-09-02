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Shiba Inu İlk Yükselişe Geçecek Coinlerden Mi? İşte Yorumlar!

Dünyanın en büyük ikinci meme coini olarak kabul edilen Shiba Inu'da yaşanan yakımlar ve gelişmeler yatırımcıya umut veriyor.
22:00
2 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum tabanlı en popüler meme coinlerden biri olan Shiba Inu (SHIB), yedi günlük performansında %9’luk büyük bir düşüş kaydetti. Bu durum SHIB topluluğunda korkuya yol açtı. Kısa bir süre önce, SHIB Token yakma işlemleriyle ilgili güncellemeler yayınlayan Twitter hesabı SHIBBURN, yalnızca Ağustos ayında 3.785.744.343 token yakıldığını belirtti.

SHIB yakma protokolü daha parlak günlerin umudunu taşıyor olsa dahi grafik aksini yansıtıyordu. Bu yazının yazıldığı sırada SHIB, 6.725.682.032 dolar piyasa değerine sahip olan SHIB 0,00001226 dolardan işlem görüyordu.

Shiba’nın Lehine Olan Nedir?

İyi haber şu ki, Shiba’nın son fiyat hareketlerine rağmen geliştiriciler, yakım politikasını artırmak için tüm yolları denemekten geri durmuyor. Bu durum, uzun vadeli getiri arayan yatırımcılar için olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir. Aslında, Uniswap (UNI) yakın zamanda yakma protokolünü desteklemeye başladı.

Yakım sürecinin, tokenin fiyatının artırmasına yardımcı olması amaçlandığından, bu tarz gelişmelerin yarattığı değişimler sonucunda Shiba’nın günlük grafiklerinde olumlu hareketler görülebilir. Yakma protokolünün yanı sıra, geçtiğimiz hafta SHIB geliştiricileri, çok konuşulan SHIB Metaverse ile ilgili önemli güncellemelerden bahsedilen bir blog yazısı yayınladı. Geliştiricilere göre, The Third Floor duyurusundan bu yana Metaverse’in çekirdek yapısını oluşturmak için çalışıyorlar.

Bu bağlamda geliştiriciler şunları söyledi:

Bu çekirdek yapı, Shiba Inu topluluğuna yakışır, gerçekten sürükleyici bir deneyim elde etmek için çalışacak en iyi uygulamaların ve üyelerin bir birleşimidir.

Bu gelişmeler Shiba’nın çok yüksek fiyatlara ulaşmasına da yardımcı olabilir. Shiba’nın MVRV oranı Ağustos ayının sonlarına doğru düşüş eğilimi gösterdi. Ancak, bu hareket bugün itibariyle nihayet hafifçe yukarı doğru hareket etti ve önümüzdeki günlerde bir fiyat artışının beklenebileceğini gösteriyor olabilir.

Ayrıca, borsa çıkışlarında yaşanan artış da yakın zamanda fiyat artışı olabileceğini destekler nitelikte bir hareket olarak dikkat çekiyor.

İşte Beklenenler

Zincir içi ölçümler ve ekosistem güncellemelerinin yanı sıra, birkaç piyasa göstergesi de kısa vadede fiyat artışını işaret ediyor olabilir. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) ve Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi olası bir yükselişe işaret ediyor olabilir.

İlk metrik yükseliş eğilimi gösterirken, ikincisi 20 günlük ve 55 günlük EMA’lar arasındaki farkın azaldığını gösterdi. Ayrıca, Bollinger Bantları (BB) da Shiba’nın fiyatının kırılma olasılığını artıran bir bölgede olduğunu gösterdi. Tüm ağ gelişmeleri ve piyasa göstergeleriyle birlikte, Shiba’nın önümüzdeki günlerde yukarı yönlü bir hareket gösterme şansı bulunuyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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