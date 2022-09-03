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Popüler Altcoin’in Tehlikeli Sulardaki Yolculuğu: Bu Seviyeye Dikkat!

Uzun zamandır düşüş trendinde olan popüler köpek temalı altcoin'in tehlikeli sulardaki yolculuğu devam ediyor. Teknik, kritik seviyenin korunamaması halinde altcoin'deki düşüşün derinleşebileceğini gösteriyor.
09:01
3 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE), 2021’in Kasım ayından beri düşüş trendinde. Düşüş trendi boyunca zaman zaman kaydedilen hızlı rallilerlele DOGE’un fiyatının çift haneli yüzdeliklerle arttığı görüldü. Örneğin geçtiğimiz ay Dogecoin için böyle bir ralli yaşandı ve altcoin’in fiyatı 0,059 dolardan yaklaşık yüzde 50 yükselişle 0,087 dolara kadar çıktı. O zamandan beri birçok şeyin değiştiği köpek temalı kripto paranın yazım sırasında oldukça tehlikeli bir talep bölgesi civarında hareket ettiği görülüyor. Söz konusu bölgenin korunamaması durumunda DOGE fiyatı sert şekilde düşebilir.

Günlük Dogecoin Grafiği

Bitcoin’in fiyat hareketleri, altcoin’lerin performansı üzerinde her zaman güçlü bir etkiye sahiptir. Dogecoin ve benzeri köpek temalı kripto paralar, bir Bitcoin rallisinin sonuna doğru ortaya çıkarak hareket etme veya Bitcoin’deki çöküşe anında ve çok daha sert eşlik etme eğilimindedir. Bu iki durumdan ilkinin benzeri Ağustos ayının ortasında BTC’nin 24 bin dolara olan hareketi ile yerel zirveye ulaşmasıyla yaşandı. Bitcoin’in bu fiyat hareketi ile Dogecoin fiyatı 0,07 dolardan 0,085 dolara kadar çıktı.

Yazım sırasında 0,06147 dolardan işlem göre Dogecoin, Temmuz ayından bu yana talep bölgesine yakın bölgede hareket ediyor. Fiyat hareketlerine bakıldığında 0,07 dolara doğru bir hareketin gelmesinin makul göründüğü söylenebilir ancak 0,06 dolar seviyelerindeki likidite yeni bir fitille aşağı yönlü test edilebilir. Tüm bunlarla birlikte, günlük mum kapanışı 0,057 doların altında olmadığı sürece DOGE’daki yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimali çok daha ağır basıyor. Bu fikir, Temmuz ayı ile Ağustos ayının büyük bölümünde DOGE‘un 0,063 ile 0,07 dolar arasında konsolide olduğu gerçeği göz önüne alındığında bir miktar güvenilirlik kazanıyor.

Yine de, Bitcoin için 20 bin 400 dolar ve 20 bin 800 bin dolar arasında güçlü bir direnç bulunuyor. BTC’nin bu aralığı aşması Dogecoin’in yukarı yöndeki hareketi için güç toplamasını sağlayabilir ancak direnç bölgesinin test edilerek aşılamamasıyla DOGE’da sert bir düşüş olabilir.

DOGE için Teknik Göstergeler Ne Söylüyor?

Teknik göstergeler, DOGE için bir miktar düşüş trendine işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI), günlük zaman dilimindeki düşüş momentumunu işaret etmek için son iki haftadır nötr 50 seviyesinin altında hareket ediyor.

Bakiye Hacmi (OBV) sert bir düşüş görmüş değil ve son birkaç aydır saygı duyulan bir destek seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Chaikin Para Akışı (CMF), Ağustos ayı boyunca yoğun satış baskısı gördü.

Bollinger Bant Genişliği (BBW) göstergesi de yükselişte. Gösterge, DOGE’nin 0,085 dolardan düşmesinin ardından volatilitedeki son artışı yansıtıyor.

OBV önümüzdeki bir veya iki hafta içerisinde üzerinde olduğu destek seviyesini koruyamayacak olursa DOGE’un 0,057 doların altına sert şekilde düştüğü görülebilir. 0,062 dolar seviyesi 2021’in Şubat ve Mart aylarında oldukça önemli bir seviyeydi. Günlük zaman diliminde bu seviyenin kaybedilmesi DOGE’nin hızla 0,048-0,05 dolar bölgesine düşmesine neden olabilir.

Elbette Dogecoin için olası aşağı yönlü hareket doğrudan doğruya Bitcoin‘in de düşmesine bağlı. Şu an için 19 bin 200 dolar ila 19 bin 600 dolar arasındaki bölge Bitcoin boğalarının savunması gereken ilk kritik destek aralığı.

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