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Kripto Paralar Daha Fazla Düşer Mi? Kısa Vadeli Beklentiler Ne?

Kripto para yatırımcıları sürekli düşüşten artık sıkıldı. İlerleyen günlerde Bitcoin'i ne bekliyor? Geçtiğimiz yıllarda Eylül ayları nasıl geçti?
18:50
1 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 19.747 dolardan alıcı buluyor. Son 24 saatte ise 19.652 dolara kadar düştü. Dolar endeksinin yaptığı hızlı yükseliş ve birkaç gündür peş peşe gelen olumsun haberler kripto paraların ciddi anlamda kan kaybetmesine neden oldu. Peki yatırımcıları yakın gelecekte neler bekliyor?

Bitcoin (BTC) Düşer Mi?

Geçtiğimiz yıllardaki eylül aylarında BTC fiyatı genellikle negatif performans gösterdi. Sadece 2012, 2015 ve 2016 yıllarında artış yaşadı. Çift haneli yükseldiği tek yıl ise %19 ile 2012 yılıydı. Geçtiğimiz 5 yılda istisnasız %5,9 ile %13 arasında kayıp yaşadı. Yani 2022’nin eylül ayında yaşanacak bir yükseliş istisna olacak.

2022 yılında Fed’in sıkılaşan para politikasından etkilenen Bitcoin 17.000 dolarlı seviyelere kadar indi. Bugün 2002 yılından bu yana ilk defa 109,8 seviyesine yükseldi. Doların seçili kripto paralara karşı performansını ölçen bu verinin yükseliyor olması sıkı para politikasının bir sonucudur. Elbette kripto paralar için yükselmeye devam eden DXY iyi değil, daha da güçlenen bir dolar bizi 16.000 dolara ulaşan bir Bitcoin ile tanıştırabilir. Öyle ya, piyasaya yeni giren yatırımcılar henüz Bitcoin’in 16.000 dolar olduğunu görmedi. Bu durum altcoinler için mevcut seviyelerinden %50’nin üzerinde bir düşüş anlamına gelir.

Popüler iki analistin beklentisi dikkat çekiyor. Son düşüşü tahmin eden Capo halen kısa vadede 23.000 dolara kadar bir toparlanma ve ardından 16.000 dolar seviyelerine düşüş bekliyor. PlanB ise Twitter’a birkaç gündür geri döndü ve sık sık görüşlerini paylaşıyor. Ona göre Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalamasının altında yeterince vakit geçirdi ve nihayet gerçekleşen fiyatın altında alıcı buluyor. Yani yakın vadede toparlanma başlayabilir.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

PlanB tarafından ortaya atılan bu tahmin normal piyasa şartlarında belki gerçekleşebilirdi. Ancak çok enteresan günler yaşıyoruz. MtGox Bitcoinleri bu ay dağıtılmaya başlanacak, CZ hakkında kara para aklama soruşturmasıyla ilgili yeni bir güncelleme yayınlandı, Avalanche için piyasanın kuyusunu kazdığı iddialarını daha birkaç gün önce gördük ve son olarak Powell’ın kısa süre önce yaptığı konuşma sıkılaşmanın devam edeceğini gösteriyordu. Bunlar sadece son 10 günde olanlar, daha eskiye gittiğimizde Terra, 3AC, Ronin derken liste uzar da uzar. 2022 kripto para yatırımcıları için gerçekten zor bir yıl oldu. Olağanüstü piyasa koşulları, olağanüstü sonuçlar doğuruyor. Yatırımcıların bu süreçte daha dikkatli olması gerekir.

Kısa vadede, fiyat ile RSI göstergesi arasındaki belirgin yükseliş farklılığı, önümüzdeki günlerde Bitcoin için olası bir toparlanmaya işaret ediyor. Fiyat önce azalan trend çizgisini (sarı ile işaretlenmiş) geçmelidir.

Bahsedilen ayrışma ve 19.000 dolarlık destek seviyesinin gücü göz önüne alındığında, kısa vadede bir toparlanma fırsatı var. 18 bin dolar eşiğine tekrar saldırmak için bir sonraki önemli düşüşten önce 22 bin dolar seviyesine doğru bir düzeltme gerçekleşebilir. Teknik analiz en azından kısa vadede Bitcoin ve kripto paralarda yükselişe işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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