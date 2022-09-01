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İflas Eden Kripto Para Yüzde 80 Düşmüştü! Altcoin Yükselmeye Başladı!

Uyarının ardından yüzde 80'e yakın düşüş yaşamıştı. İflas eden kripto para bugün neden yükseldi?
18:04
1 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Temmuz ayında aşırı şişen fiyatla ilgili uyarıyı yayınladıktan sonra altcoin hızla düşmeye başlamıştı. Fırsatı değerlendiren yatırımcılar zirvede varlıklarını satma imkanı buldu. Bugün gelen haberle birlikte aynı altcoin 0,1 dolar civarında artış yaşadı. Peki artık düşüş bitti mi? Bu altcoini tutan yatırımcıları neler bekliyor?

Celsius (CEL)

CEL token fiyatı 15 Ağustos tarihinde 4,6 dolara ulaşmıştı. Biriken short pozisyonları tasfiye için spekülatif biçimde yükselen fiyata karşı yatırımcıları uyarmıştık. Nitekim öyle de oldu 27 Ağustos tarihinde CEL token fiyatı 0,88 dolara kadar düştü. Para çekme işlemlerinin durdurulduğu açıklandığında 0,2 doların altına düşen altcoin çok kısa sürede fiyatını onlarca kat artırdı. Yatırımcıların özellikle iflas süreci devam eden VGX ve CEL token gibi varlıklara çok daha temkinli yaklaşması gerekiyor.

Bugün ise CEL fiyatı 1,09 dolardan 1,2665 dolara kadar çıktı. Şirketten gelen yeni haberle bir miktar yükselen kripto para yatırımcılara halen güven vermiyor. Peki fiyat artışına neden olan gelişme neydi?

Celsius (CEL) Son Durum

Celsius, perşembe günü müşteri para çekme işlemlerini yeniden açmak için bir adım attı. Önerge, borçlulara saklama hesapları için para çekme işlemlerini yeniden açma yetkisi veren bir emri içeriyordu. Talep, saklama programında belirli müşterilere ait tutulan varlıklarla ilgilidir. Kripto borç veren, kredileri iade etmek için çeşitli çabaların ardından 13 Temmuz’da Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu.

Daha önce, Haziran ayında şirket, aşırı piyasa koşullarını gerekçe göstererek para çekme işlemlerini askıya almıştı. Şirket son yaptığı açıklamada saklama programındaki müşteri varlıklarının ve stopaj hesaplarının muhtemelen şirket varlıklarının bir parçası olmadığını belirtti.

“Borçluların bu 11. Bölüm davalarındaki temel amacı, mülklerinin değerini en üst düzeye çıkarmak ve bu değeri müşterilerine mümkün olduğunca hızlı ve adil bir şekilde dağıtmaktır. Saklama programındaki kripto para varlıkları ve stopaj hesapları, şirketin mülkiyeti değildir”.

Geçen hafta itibariyle şirket, yaklaşık 58.300 kullanıcının saklama varlığını elinde tuttuğunu söyledi. Önergede belirtildiği üzere, saklama müşterilerinin toplam varlıkları 210 milyon dolardır.

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