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Piyasalarda “serbest yatırım fonu” ve “risk fonu” olarak da karşımıza çıkan hedge fon, ortalamanın üzerinde yatırım getirisi elde etmek için geleneksel olmayan varlıklarda kaldıraç kullanımı da dahil olmak üzere çok çeşitli stratejiler kullanan profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilen ve özel yatırımcıların sınırlı bir ortaklığı bulunan fondur. Kripto para piyasasında da sıklıkla duyduğumu hedge fon kavramına yakında bakalım.

Hedge Fon Riskli Midir?

Hedge fon yatırımı genellikle riskli bir alternatif yatırım seçeneği olarak kabul ediliyor. Ayrıca hedge fon genel olarak varlıklı müşterilerin girebileceği yüksek minimum giriş miktarları gerektiriyor.

Aslında “serbest yatırım fonu” kullanımından da anlaşılacağı gibi hedge fonlar, kısıtlamaların en az olduğu ve esnek bir yatırım stratejisinin uygulanabildiği fonlar olarak da tanımlanabilir. Hedge fon yatırımcıları, açığa satış yapma, borçlanabilme, long ya da short pozisyon açabilme, arbitraj yapabilme, opsiyonlara ya da tahvillere yatırım yapabilme ve kaldıraç kullanma gibi pek çok araçtan faydalanabilir. Dolayısıyla hedge fonlar, risk fonları olarak da nitelendirilir.

Bunlara ek olarak hedge fonlarına yapılan yatırımlar, genellikle yatırımcıların paralarını en az bir yıl, kilitlenme dönemi olarak bilinen bir süre boyunca fonda tutmalarını gerektirdiğinden, likit olmayan yatırımlar olarak kabul edilir. Para çekme işlemleri de yalnızca üç ayda bir veya iki yılda bir gibi belirli aralıklarla gerçekleşebilir.

Neden Hedge Fon Yatırımı?

Aslında hedge fonları, yatırım fonları ve borsada işlem gören fonlar (ETF’ler), kendileri ve müşterileri için kâr elde etmeyi amaçlayan birçok yatırımcının katkıda bulunduğu para havuzlarıdır. Hedge fonlar, piyasaların getirilerini veya bazı sektörleri ve piyasa endekslerini aşmak amacıyla belirli yatırımları alıp satan profesyonel yöneticiler tarafından aktif olarak yönetilir. Hedge fonlar, mümkün olan en yüksek getiriyi hedefler ve bunları elde etmeye çalışırken büyük riskler alır. Opsiyonlara, türevlere ve yatırım fonlarının yapamayacağı ezoterik yatırımlara yatırım yapma esnekliği ile rakip ürünlerden daha gevşek bir şekilde düzenlenirler.

Buna ek olarak giriş sınırları oldukça yüksek olduğu için hedge fonlar genel olarak varlıklı kişiler tarafından tercih edilebiliyor. Bu yatırımcılar hedge fon yöneticisinin itibarından, fonun yatırıldığı varlıklardan ya da kullanılan stratejilerden etkilenerek fona yatırım yapmayı tercih edebilir.